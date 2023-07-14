Першочерговою ціллю в готелі "Дюна" був генерал Попов, а не ліквідований Цоков, — експерт

За словами Дмитра Снєгірьова, Путін почав відчувати побоювання щодо можливого військового заколоту серед високопоставлених генералів. Внаслідок цього він вжив може заходи, спрямованих на придушення можливої загрози, включаючи репресивні дії проти деяких із них.

Ракетного удару до готелю "Дюна" в Бердянську, де знаходився запасний командно-штабний пункт російської армії, могло бути завдано після контрольованого витоку інформації від зацікавленої сторони.

Про це в коментарі Фокусу для матеріалу "Путін проти армії. Кремль почав зачистку генералів, які втратили довіру" розповів військовий експерт Дмитро Снєгірьов.

"Щодо Цокова, то є інформація, що це був контрольований витік інформації, його ціллю була саме ліквідація Попова. Через те, що це не вдалося зробити, його вирішили відсторонити. Я думаю, в майбутньому варто чекати подальшої компрометації Попова, навіть до кримінального переслідування", — говорить він Фокусу.

Експерт відзначає, що російський президент Володимир Путін почав боятися справжнього військового заколоту серед генералів, то дав початок репресіями проти них.

"Путін боїться військової опозиції, тому зіграв на випередження, щоб не зʼявилися нові генерали Рохлін чи Лєбєдь. Ситуація з ліквідацією Цокова та відстороненням Попова вказують на момент кадрових чисток та репресій. Кремль намагається позбутися офіцерів з великими зірками на погонах. Досі невідома доля Суровікіна, він навіть не зʼявився на день народження до своєї доньки", — додає Снєгірьов.

Більше читайте в матеріалі Фокусу "Путін проти армії. Кремль почав зачистку генералів, які втратили довіру"