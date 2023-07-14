Українці зруйнували міф про міць та непереможність Росії, – Єрмак (відео)

Спротив українського народу вплинув на увесь світ, а Україна вже багато разів довела, що здатна реалізувати те, що здавалося неможливим.

Український народ зруйнував міф щодо непереможності та сили Росії, який давно Кремль поширював у світі. Про це Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України, повідомив в інтерв'ю ABC News.

Минулого тижня Україна відзначила визначну дату, досягнувши 500 днів бойових дій між суверенною нацією та Росією. Спротив українського народу вплинув на увесь світ.

"Українці за ці 500 днів показали світові, що добро врешті-решт – я в цьому впевнений – переможе", – зазначив Єрмак.

Він наголосив, що міф про міць та непереможність Росії було зруйновано. Тепер світ не сприймає РФ, як потужну силу.

"Ми зруйнували цей міф про якусь дуже сильну армію Росії", – заявив Єрмак.

Єрмак оцінив й підтримку з боку США. З його слів, Україна багато разів показує, що неможливе — можливо.

"Я ніколи не втомлююся говорити: "Дуже дякую… Ми не просто партнери; ми друзі; ми брати та сестри", – додав він.

Прокоментував він й закот в Росії, який намагався організувати лідер так званої ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Попри невдалу спробу, все ж наслідки для кремлівської верхівки є. Зі слів Єрмака, події, які відбулися в Росії, показують, що очільник Кремля Володимир Путін слабкий і його режим вже не є таким, як це було раніше.

Нагадаємо, 12 липня Андрій Єрмак прокоментував підсумки саміту НАТО у Вільнюсі. Він заявив, що захід демонструє віру партнерів у перемогу Києва. Єрмак вважає, що від гарантій безпеки для України залежить безпекова ситуація в Європі. На його думку, головне, щоб ці гарантії діяли до нашого членства в НАТО і не давали Росії можливостей повторити агресію.