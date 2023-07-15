"Текст міг стати гіршим": президент Литви розповів про реакцію НАТО на критику Зеленського

За словами Ґітанаса Науседи, різкі висловлювання президента України на адресу союзників щодо перспективи членства Києва в Альянсі ледь не зруйнували домовленості, досягнуті напередодні саміту у Вільнюсі.

Президент Литви Ґітанас Науседа побоювався, що твіт Зеленського про небажання союзників Північноатлантичного Альянсу запрошувати Україну до переговорів щодо членства в НАТО і реакція делегації США, що послідувала після нього, могли вплинути на підсумкові рішення про долю Києва. Про це він заявив в інтерв'ю LRT.

"Драма була дуже велика, і в якийсь момент у мене справді були підстави побоюватися, що текст може раптом стати набагато гіршим або поза увагою залишиться надзвичайно важливе для нас і для України", — зізнався Науседа.

Науседа заявив, що союзники НАТО "досягли максимуму" і будь-яка спроба продавити їх "зруйнувала б сам Вільнюський саміт".

"Я кажу це дуже відповідально. Це могло статися, однак цього не сталося, і тому ми сьогодні говоримо зовсім в іншому тоні. Зрештою, президент Зеленський наступного дня заговорив зовсім по-іншому, як ви бачили. І я дуже вітаю ті рішення, які були ухвалені у Вільнюсі", — наголосив він.

За словами Науседи, союзники після твіту Зеленського відчули розчарування, бо стараються щосили і не заслуговують, щоб їхні дії називали абсурдними. Однак реакція була швидкоплинною, і наступного дня всі заспокоїлися.

Президент Литви додав, що розуміє поведінку Володимира Зеленського та емоційне тло, у якому він перебуває.

"Ми не можемо співпереживати становищу людини, яка очолює країну, що захищається від кривавого агресора", — зазначив Науседа.

Нагадаємо, 11 липня перед візитом української делегації на саміт НАТО у Вільнюсі Володимир Зеленський написав твіт, у якому заявив, що країни Альянсу обговорюють формулювання щодо запрошення України до НАТО без участі самої України. Президент назвав дії союзників "абсурдними" і "безпрецедентними" .

Реакція не змусила довго чекати. Критичні зауваження президента України Володимира Зеленського на адресу Північноатлантичного Альянсу розлютили американську делегацію, і ледь не мали неприємних наслідків. У ЗМІ писали, що США були готові "пом'якшити" формулювання декларації, презентованої на саміті НАТО у Вільнюсі, щоб зробити її менш сприятливою для швидкого вступу України до НАТО.