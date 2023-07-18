Після вибуху на Кримському мосту Росія готує хвилю ракетних ударів по Україні, — експерт

За словами Павла Лакійчука, окупанти завжди заздалегідь планують свої атаки, після чого вигадують нові версії того, чому вони пішли на такий крок.

Росія може використати факт вибуху на так званому кримському мосту, аби виправдати свої подальші дії. Але підготовка до масованих ракетних ударів займає щонайменше тиждень. Про це в коментарі Фокусу для матеріалу "Вибух на Кримському мосту. Якими будуть наслідки пошкодження логістичної артерії росіян" розповiв керівник проєктів із безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

"Коли після попередньої "бавовни" в севастопольській бухті за декілька годин розпочався ракетний наліт на Київ та інші міста України, росіяни сказали, що це їхня "відповідь на українські дії". Але це брехня, бо подібні операції готуються довго – щонайменше тиждень. Тож це була спроба виправдати свої дії: у разі відсутності атаки на бухту ракетна атака все одно відбулась би. Якщо вони якийсь злочин здійснять на Запорізькій АЕС чи десь в іншому місці, вони будуть намагатись пояснити його відповіддю Україні. Але прямого зв’язку це не має", — пояснює він.

Нагадаємо, в ніч проти 17 липня на так званому кримському мосту пролунали потужні вибухи, внаслідок яких були помітні серйозні пошкодження.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Вибух на Кримському мосту. Якими будуть наслідки пошкодження логістичної артерії росіян".