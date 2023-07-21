Є умова: Угорщина виступила проти плану ЄС щодо військової підтримки України на 20 млрд євро

В угорському МЗС попередили, що офіційний Будапешт не підтримуватиме ініціативу доти, доки Україна не виключить банк OTP зі свого списку "спонсорів війни".

Угорщина не підтримала спробу Європейського союзу створити довгостроковий фонд у розмірі до 20 мільярдів євро для підтримки армії України. Про це повідомляє видання Politico.

Нещодавно відбулася зустріч міністрів закордонних справ у Брюсселі, на якій уперше обговорили пропозицію щодо виділення щонайменше 5 мільярдів євро на рік упродовж наступних чотирьох років для підтримки країн Європейського Союзу в купівлі та пожертвуванні зброї для України, а також для навчання українських збройних сил.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина не схвалюватиме виділення коштів для Європейського фонду миру доти, доки угорський банк OTP буде значитися в списку "спонсорів війни".

"Ми не можемо вести переговори щодо нових фінансових зобов'язань за Європейським фондом миру, доки не буде вирішено питання OTP", — сказав Сіярто в четвер.

Наразі Європейський союз виділив близько 4 мільярдів євро для фонду допомоги Україні після вторгнення Росії. Однак, у Брюсселі виникла ідея створити більш стабільне джерело фінансування, щоб уникнути необхідності постійно вести складні переговори про поповнення фонду в майбутньому.

Нагадаємо, що Євросоюз запропонує створити спеціальний фонд для підтримки збройних сил України протягом наступних чотирьох років. Пропозиція не передбачає прямого фінансування Євросоюзом української армії. Натомість Брюссель допоможе країнам покрити власні витрати на придбання та передачу боєприпасів, ракет і танків та інших необхідних засобів.

Раніше повідомлялося, що в Білому домі найближчим часом можуть оголосити про новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійдуть засоби ППО, системи протидії БПЛА, боєприпаси та інші засоби на суму 1,3 млрд доларів.