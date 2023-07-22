"Зерновий коридор" і війна з Росією: Зеленський поговорив із генсеком НАТО

Генсек НАТО засудив спробу Росії використовувати зерно та інше продовольство як зброю в бойових діях.

Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном із генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Інформація про це з'явилася в офіційному Telegram-каналі українського лідера в суботу, 22 липня.

Зеленський зазначив, що з главою Північноатлантичного альянсу він обговорив питання інтеграції України в НАТО. Також політики поговорили про те, як втілити в життя всі ті угоди, про які йшлося на саміті у Вільнюсі.

Крім того, Зеленський і Столтенберг приділили увагу ситуації в Чорному морі. Йшлося про загрозу продовольчій безпеці та про методи розблокування так званого "зернового коридору".

Прокоментував розмову, що відбулася, і сам Єнс Столтенберг: він написав свої враження на своїй сторінці у Twitter.

Генсек НАТО засудив спробу Росії використовувати зерно та інше продовольство як зброю в бойових діях. Крім того політик знову повторив тезу про те, що альянс буде підтримувати Україну стільки часу, скільки це знадобитися для відновлення безпеки в країні. Столтенберг зазначив, що після участі в саміті у Вільнюсі Київ став ближчим до членства в НАТО, ніж будь-коли до цього.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в НАТО розробили план оборони на випадок нападу РФ. Опис плану зайняв 4 400 сторінок. У ньому визначено відповідальність країн за ділянки оборони в разі відбиття агресії.

Крім того, експерти писали про те, що заважає розмістити іноземні військові бази в Україні. Фокус розбирався, в якому випадку в Україні можуть з'явитися війська союзників і що для цього потрібно.