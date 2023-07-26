"Службове відрядження": СБУ прийшла з обшуками до нардепа Арістова, який відпочивав на Мальдівах

Правоохоронці стверджують, що політик дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медзакладів Києва, при цьому медичний огляд фактично не здійснювався.

Служба безпеки України і Державне бюро розслідувань проводять слідчі дії щодо чинного народного депутата України, який під час війни поїхав відпочивати на острови в Індійському океані, повідомляє пресслужба СБУ.

СБУ та ДБР проводять слідчі дії щодо чинного народного депутата України Фото: СБУ

Як повідомила Служба безпеки, кримінальне провадження стосується діючого заступника голови комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

"Встановлено, що у середині липня цього року депутат перебував в одному з готелів острова Ітхаафуші на Мальдівах", — йдеться у повідомленні правоохоронців.

За попередніми даними слідства, для виїзду за кордон було внесено неправдиві відомості до документів щодо терміну, мети та країни "службового відрядження". У липні цього року нардеп з робочим візитом виїхав на три дні до сусідньої європейської країни.

Слідчі з’ясували, що 10 липня посадовець дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медзакладів Києва, при цьому медичний огляд фактично не здійснювався. Тому електронну систему охорони здоров’я було внесено недостовірні відомості.

"Депутат разом з сім’єю – жінкою та дітьми – до 22 липня перебував на території Мальдівської Республіки, у готельному комплексі Waldorf Astoria Maldives", — встановили правоохоронці.

За місцем проживання народного обранця СБУ провела обшук і виявила закордонний паспорт, у якому містяться відмітки про виїзд на Мальдіви.

Фото: СБУ

Кримінальне провадження розпочато за ч. 1 ст. 366 ККУ (службове підроблення). Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Також, СБУ перевіряє контакти депутата під час його перебування за кордоном.

Нагадаємо, 25 липня після скандалу з відпочинком на Мальдівах нардеп Арістов вирішив скласти мандат.

"Слуга народу" Юрій Арістов, який заявив про бажання скласти депутатські повноваження, потрапляє під загальну мобілізацію. Але є нюанси — екснардеп легко може перетворитися на аспіранта або заброньованого співробітника важливого держпідприємства, розповіли Фокусу юристи.

Крім того, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 25 липня обіцяв призупинити членство Арістова в депутатському об'єднанні.