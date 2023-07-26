Екснардепу від ОПЗЖ Рабіновичу повідомили про підозру у держзраді, — ДБР (відео)

За даними слідства, наразі колишній депутат переховується за кордоном, йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у державній зраді колишньому народному депутату України від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" Вадиму Рабіновичу, повідомила пресслужба ДБР.

За інформацією бюро розслідувань, ексдепутат розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію.

"Вадим Рабінович у своїх численних виступах та інтерв’ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України", — йдеться у повідомленні ДБР.

Слідчі вважають, що пропагандистська діяльність Рабіновича допомагала Російській Федерації досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала державі-агресору ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Колишньому народному обранцю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 ККУ (державна зрада). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Рабіновичу повідомили про підозру у державній зраді

Оскільки, за інформацією слідства, наразі він переховується за кордоном, то повідомлення здійснено шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до держави Ізраїль.

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Крім того, 25 липня після скандалу з відпочинком на Мальдівах нардеп Арістов вирішив скласти мандат.