Відставка Ткаченка: колишній міністр заявив про "культ хейту" та важливість кіно (фото)

Екс-глава Мінкульту подякував уряду і президенту і заявив, що зараз саме час знімати кіно і будувати музеї.

27 липня Верховна Рада ухвалила відставку вже колишнього міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, після чого він написав великий пост у своєму Telegram-каналі.

У своєму пості Ткаченко заявив про важливість культури й заявив, що саме за неї борються українці у війні з Росією.

"Мені б простіше було сказати, як дехто каже — гроші на культуру під час війни не на часі. Але скажіть тоді за що ми воюємо, хіба не за нашу культуру, ідентичність, мову, історію? Культура під час війни так само важлива, як і дрони. Тому що культура — це і про минуле, і про майбутнє. Це те, що нас об'єднує, це про таланти. Це врешті-решт про нашу м'яку силу у світі", — написав Ткаченко.

При цьому колишній міністр наголосив на важливості розвитку культурних проєктів під час війни. На його думку, зараз саме час будувати музей, знімати кіно і проводити виставки.

"І так само важливими є культурні проєкти під час війни, яких відбулося тисячі: десятки прем'єр у театрах, сотні фестивалів і виставок. І це важливо продовжувати. У тому числі продовжуючи будувати музеї, продовжуючи знімати кіно. І творити — у широкому сенсі цього слова", — заявив Ткаченко.

Ексглава Мінкульту заявив, що йому "боляче, коли в один рядок ставлять безглуздість витрат на барабани, сковорідки, бруківку і музеї, монументи, інформаційну війну, кіно".

Також він висловився про моменти, які роз'єднують українців.

"Друге — це про культуру діалогу. Саме культуру діалогу, а не культ хейту, який не тільки нас роз'єднує, але дає привід ворогам радіти. Вирішувати проблеми можна тільки разом", — зазначив Ткаченко.

Колишній міністр подякував українським захисникам, парламентаріям, уряду і президенту за роботу.

"Бути міністром під час війни — це була честь", — резюмував Ткаченко.

Відставка Ткаченка

Нагадаємо, 27 липня під час пленарного засідання Верховної Ради України народні депутати підтримали відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики.

Раніше, 21 липня, Ткаченко написав заяву про відставку. Він мотивував своє рішення тим, що "має принципову позицію" щодо того, як витрачати гроші під час війни.