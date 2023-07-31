"Тріумф людожерів": у Зеленського відреагували на заклик Італії політичним шляхом завершити війну

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, єдиним правильним рішенням західних країн буде розблокування постачання сучасних винищувачів та систем ППО.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив про "політичне розв'язання" війни в Україні та тупикову ситуацію на фронті. Про це він розповів в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera, опублікованому 30 липня. В Офісі президента України відреагували на заяву.

Так, Крозетто стверджує, що складнощі на фронті ускладнюють довгострокове завершення війни, і можливо, потрібне політичне рішення, яке дасть змогу закінчити конфлікт.

"І, на жаль, ніхто не знає, коли це закінчиться. Ситуація сьогодні зайшла в глухий кут, який змушує нас думати довго, якщо не сказати дуже довго. І я, звичайно, не говорю про це із задоволенням. Український контрнаступ, як дехто з нас і припускав, зіткнувся з низкою труднощів. Російські траншеї ускладнюють атаку. Тому, можливо, закінчення конфлікту залежатиме від політичного вибору. З іншого боку, час західних країн відрізняється від часу автократичних держав", — заявив Крозетто.

Реакція Офісу президента

Михайло Подоляк, радник глави Офісу президента, зазначив, що міністр оборони Італії має рацію у своїй оцінці та необхідності ухвалення "політичного рішення" і пояснив, у чому таке рішення має полягати.

Подоляк наголосив на важливості надання військової допомоги Збройним силам України, включно з розблокуванням постачань західних винищувачів F-16, далекобійних ракет і сучасних систем протиракетної та протиповітряної оборони.

"Усі ці рішення відомі, але головне — їхня своєчасність. Щодо решти треба розуміти: росіяни мають бути вибиті з окупованих територій військовим шляхом, а путінське вторгнення — зазнати тотального фіаско. Будь-який інший "політичний" результат стане крахом систем глобального безпекового порядку і тріумфом кривавих людожерів по всьому світу", — заявив Подоляк.

Нагадаємо, 28 липня після серії заяв, які були зроблені представниками Кремля про нібито провал значущих переговорів, Михайло Подоляк нагадав про вимоги України.

Також 28 липня в інтерв'ю західній пресі Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібно 10-12 систем Patriot або подібних, щоб мати можливість захистити всю територію держави.