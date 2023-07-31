Український контрнаступ стане частиною виборчої кампанії в США, – експерти

Кремлівська пропаганда через результати українського контрнаступу намагається впливати на електоральні процеси в США та країнах Європи.

Прийдешні вибори в Польщі та США активізували роботу російської пропаганди до створення фейків та формування суспільної думки, що допомога Україні не матиме результатів. Про це в коментарі Фокусу розповів політичний експерт Олег Лісовий.

"Кремль намагається посіяти недовіру, щоб уповільнити або повністю зупинити допомогу Україні. В країнах Заходу відбуваються електоральні процеси, тому мета Кремля — максимально зруйнувати довіру і підтримку, щоб нова влада після виборів не так підтримувала Україну. В хід йдуть наративи, що Україні скільки не допомагай, все одно не буде результату, вона не переможе. Схожі закиди й про зброю від Заходу, яка нібито неефективна в Україні", — сказав Лісовий.

Зі свого боку політтехнолог Сергій Гайдай зазначив, що російська пропаганда працює також на імідж Путіна, який реально знизився після невдалого заколоту Євгена Пригожина.

"В такий спосіб намагаються підвищити рейтинг Путіну, який його суттєво втратив на тлі заколоту Пригожина та відсутності досягнень на фронті. В Росії зростає відсоток підтримки так званої "окопної правди", за різними оцінками, Пригожина підтримують понад 30% росіян. Путін навіть порушив свої страхи та пішов у народ, зверніть увагу на всі виходи до населення, спільні фото", — розповів Фокусу політтехнолог Сергій Гайдай.

Допомога Україні та успішність українського контрнаступу, що здійснюється за допомогою західного озброєння, також буде використано під час виборчої кампанії Байдена. Простому американському виборцю не зрозумілі поняття "тенденції бойових дій", там успішність оцінюється в кількості звільнених кілометрів. Так само цей чинник можуть використовувати і суперники Байдена, вказуючи на провал контрнаступу та марність саме такої підтримки.

Більше читайте в матеріалі Фокусу "Поганий" контрнаступ. Чому західні ЗМІ підіграють російській пропаганді".