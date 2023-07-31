Україна із західними партнерами обговорює дві моделі спецтрибуналу для РФ, — генпрокурор

Перша модель передбачає міжнародний договір з окремими країнами, а друга модель побудована на угоді між Україною та генеральним секретарем ООН.

Наразі українська влада розробила дві моделі спецтрибуналу для притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини в Україні, а також вже ведеться обговорення щодо їх реалізації із західними партнерами. Про це розповів генеральний прокурор Андрій Костін в інтерв’ю виданню "Укрінформ".

За його словами, обговорення ще на стадії дискусії, однак у порівнянні з минулим роком, коли Захід сумнівався у необхідності трибуналу, навіть обговорення окремих форматів можна вважати значним прогресом.

"Є дві моделі. Перша передбачає міжнародний договір. Вона проста з точки зору того, що на рівні міжнародного права країни, які підписали такий договір, можуть застосувати будь-яку практику, яка існувала до того, починаючи з Нюрнберга. Проблема такого міжнародного договору стосується наявності політичної волі у тих країнах, які підтримують ідею трибуналу. Якщо застосовувати модель Спецтрибуналу, побудовану на міжнародному договорі, то вона передбачає необхідність ратифікації в парламентах цих країн. Тобто, можна підписати договір з виконавчою владою країни, але законодавча влада має його підтвердити", — розповів Костін.

Генеральний прокурор розповів, що друга модель побудована на угоді між генеральним секретарем ООН та Україною, але для цього вона має бути підтримана у Радбезі ООН.

"Через позицію певних країн рішення про створення Спецтрибуналу може не пройти. Тому зараз у нас обговорюються два варіанти — це міжнародний трибунал, створений на підставі резолюції Генеральної асамблеї ООН, а інша пропозиція — про інтернаціоналізований трибунал, який передбачає у його складі українських та іноземних суддів, які діятимуть на базі українського права", — наголосив він.

Костін також зазначив, що притягнення до відповідальності за воєнні злочини президента РФ Володимира Путіна може бути набагато складнішим.

"Він має імунітет. Тобто, є дві базові позиції, працюючи з якими, думаю, ми знайдемо результат. Заочне засудження можливе. У цьому і відмінність Спецтрибуналу від МКС. Останній не може судити заочно. А трибунал — може. Український народ не повинен довго чекати", — зауважив генпрокурор України.

Раніше Фокус повідомляв, що 26 липня, президент США Джозеф Байден віддав указ уряду Сполучених штатів Америки з дорученням надати до Міжнародного кримінального суду в Гаазі матеріали, що свідчать про воєнні злочини російської армії на території України.

Нагадаємо, 21 липня стало відомо, що уряд Південно-Африканської Республіки офіційно звернувся до Міжнародного кримінального суду по ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна в разі, якщо глава Кремля прибуде до країни.