Нардеп Холодов, який виїхав з України пів року тому, вирішив скласти мандат, — Стефанчук (документ)

Як заявив народний обранець Ярослав Железняк, тимчасово в парламенті буде 402 депутати, поки не зайдуть наступні депутати за списком від "Слуги народу".

Народний депутат від "Слуги народу" України Андрій Холодов написав заяву про те, щоб скласти мандат. Про це повідомив спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук у Facebook.

"До Верховної Ради надійшла заява від народного депутата України Холодова О.І. про складення повноважень народного депутата України", — написав Стефанчук.

Він також зазначив, що заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.

Як заявив народний депутат України Ярослав Железняк, тимчасово в парламенті буде 402 депутати, поки не зайдуть наступні депутати за списком від "Слуги народу". Потім їх знову буде 404.

Нагадаємо, що журналісти програми "Схеми" 28 липня повідомили, що Андрій Холодов у січні 2023 року виїхав з України і відтоді не повертався. Імовірно, він може жити у своєму маєтку на Кіпрі або у Відні, де його дружина будує бізнес у б'юті-індустрії.

За інформацією ЗМІ, востаннє Холодов був в Україні 21 січня 2023 року. Уранці того дня він на автомобілі Mercedes GLS 450 перетнув кордон через пункт пропуску "Порубне" в Чернівецькій області. До цього нардеп виїжджав за кордон 17 грудня, а потім повернувся 11 січня і пробув в Україні 10 днів.