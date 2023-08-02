Арабська пропозиція. Чому Саудівська Аравія почала шукати миру для України

Саудівська Аравія ініціювала проведення мирного саміту з питань закінчення війни в Україні. На зустріч запрошено понад 30 країн світу за виключенням Російської Федерації. Китайські дипломати досі не відреагували на запрошення. Фокус дізнавався яких результатів слід чекати зустрічі в Джедді та наскільки вона наблизить мир для України.

Цими вихідними Джедда, що в Саудівській Аравії, прийматиме в себе саміт щодо обговорення української формули миру. Про зустріч стало відомо ще наприкінці липня, проте додаткові деталі досі не повідомляються. Очікується, що в заході візьмуть участь представники понад 30 країн світу, але без участі російських дипломатів. Ще до підготовки саміту на етапі підтвердження участі, саме відсутність Росії стала перепоною для президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора. Політик заявив, що шукати рішення для миру потрібно разом з Україною і Росією.

За інформацією The Wall Street Journal на саміт приїдуть представники провідних країн Європейського союзу, США, а також Індії, Бразилії, Туреччини та ПАР. Вже є підтвердження від МЗС Чехії. Дещо несподівано до мирних ініціатив вирішили приєднатися представники Ірану. Головна інтрига — участь у заході Китаю, Пекін досі офіційно не відреагував на запрошення.

Президент громадської організації Ліберально-демократична Ліга України Артур Харитонов нагадує, що Китай має свою формулу миру, яку представив в лютому 2023 року. Тому приєднання до обговорень інших ініціатив виглядатиме, як мінімум нелогічно.

"Китай знаходиться у внутрішній дипломатичній кризі, звільнено Цінь Ґана, на місце головного дипломата повернувся Ван Ї, який є давнім професійним лобістом інтересів Кремля. Як зараз зміниться китайська тактична дипломатія дуже складно спрогнозувати", — говорить він Фокусу.

За словами голови Офісу президента України Андрія Єрмака, на заході очікується обговорення української формули миру. Для цього буде використано, так звану, трифазову структуру обговорення. На першому етапі заплановано обговорення з послами кожного з пунктів формули миру. На другому — ініціює зустрічі радників з нацбезпеки для пошуку оптимальних формулювань та механізмів імплементації мирного плану. Та на фінальній фазі — установчий Глобальний саміт на рівні лідерів держав, який міг би відбутися до кінця року. Глобальний саміт миру в Україні анонсували на липень 2023 року, але з невідомих поки причин його вирішили відкласти.

Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ґан зник за невідомих причин, його замінить головний російський лобіст Ван Ї

"Є ймовірність, що на закритих зустрічах вдасться більш ґрунтовно проговорити та донести позиції мирного плану Зеленського. Якщо вдасться просунути хоч би кілька пунктів, вже буде добре, перед вересневим засіданням Генасамблеї ООН. Треба розуміти, що потрібно узгоджувати позиції та виступи якнайбільшої кількості країн, що підтримують Україну. Крім того, не потрібно забувати про підготовку до глобального мирного саміту, що вже певний час проводить українське керівництво", — розповідає Фокусу політичний експерт Ігор Попов.

За інформацією агентства Bloomberg президент Володимир Зеленський у вересні 2023 року може відвідати засідання Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку, щоб особисто представити свою формулу миру. За даними джерел видання, план дій буде обговорюватися цими вихідними на зустрічі, яку організовує Саудівська Аравія.

Про що формула миру Зеленського

В листопаді 2022 року президент Зеленський представив українське бачення питання миру в країні та світі. Документ було презентовано в ході звернення голови держави до учасників саміту "Групи двадцяти". План містить десять головних пунктів. Серед них:

радіаційна та ядерна безпека (негайне повернення Запорізької АЕС під контроль України);

продовольча безпека (безперебійна робота зернової угоди із розширенням на всі чорноморські порти);

енергетична безпека (обмеження цін на російські енергоресурси та захист українських об'єктів засобами ППО/ПРО);

звільнення всіх полонених та депортованих;

дотримання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності України;

виведення російських військ та припинення бойових дій;

повернення справедливості (створення Спеціального трибуналу щодо російських злочинів та відшкодування збитків);

протидія екоциду;

недопущення ескалації (надання Україні гарантій безпеки);

фіксація закінчення війни (підписання багатостороннього мирного договору).

Українська формула миру знайшла підтримку серед партнерів та союзників України. План вже підтримали Велика Британія, США, Канада, Японія, Німеччина, Франція, Італія, Польща, Фінляндія та країни Балтії. Проти нього виступили Російська Федерація, Білорусь, Північна Корея, Еритрея, Сирія, Нікарагуа та Малі. Згодом свої мирні плани почали представляти Китай, Індонезія та країни Африки на чолі з Південно-Африканською республікою.

Непублічні переговори в Копенгагені

Зустріч в Джедді стане продовженням переговорів, що відбулися наприкінці червня в Копенгагені. Перемовини пройшли непомітно, в інформаційному полі було дуже мало згадок про захід і його деталі. Нагадаємо, тоді повідомлялося, що в зустрічі взяли участь представники: Бразилії, Великобританії, Данії, ЄС, Італії, Індії, Канади, Німеччини, Південної Африки, Саудівської Аравії, США, Туреччини, Франції та Японії. План Зеленського вже схвалили країни Заходу, але є політичне несприйняття від країн, що розвиваються. Цього разу формат планують розширити втричі.

В листопаді 2022 року президент Зеленський представив свою формулу миру перед учасниками саміту G20 Фото: Getty Images

За словами політолога Миколи Давидюка, на дипломатичному рівні потрібно прокачати і підготувати країни партнери до Генасамблеї ООН, де президент Володимир Зеленський буде представляти свою формулу миру в Україні і світі.

"Джейку Саллівану в Копенгагені вдалося переломити країни Глобального Півдня, зараз задача зробити так, щоб ті хто залишається нейтральним стали на сторону України, а ті що налаштовані проросійськи – стали, хоча б нейтральним. Це головна мета цих переговорів", — говорить Фокусу Микола Давидюк.

В чому інтерес для Саудівської Аравії

В травні 2023 року під час візиту Зеленського до Саудівської Аравії, наслідний принц Мухаммед бен Салман заявив про бажання його країни стати посередником між Україною і Росією в питанні політичного врегулювання конфлікту. При цьому, міністр закордонних справ країни наголосив, що Саудівська Аравія обирає активний нейтралітет. Мухаммеда бен Салмана складно назвати промоутером інтересів України, але він у 2022 році він доклав зусиль щодо переговорів з РФ в питанні обміну військовополоненими. Наразі він особисто запрошує на зустріч в форматі мирних ініціатив.

Спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Салман заявив про бажання його країни стати посередником між Україною і Росією в питанні політичного врегулювання конфлікту Фото: middleeasteye.net

Треба зауважити, що Саудівська Аравія та Китай мають доволі близькі дипломатичні стосунки. В березні цього року Пекін став посередником у відновленні дипломатичних відносин між Саудівською Аравією та Іраном. В грудні 2022 року Китай підписав понад 30 інвестиційних договорів з Ер-Ріядом в різних сферах.

"Я сумніваюсь, що представники Китаю будуть на цьому саміті. Хіба, що якось може змусити сама Саудівська Аравія. Тут грає велика геополітика – Китай намагається загравити з Ер-Ріядом, щоб відбити його від США, Вашингтон – пропонує стратегічне партнерство", — пояснює Фокусу Харитонов.

Чого чекати від переговорів в Саудівській Аравії

За словами експерта з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілії Куси, Джедду було обрано для проведення переговорів по мирних ініціативах, зокрема, для залучення Китаю в цей процес. Він також припускає, що не варто очікувати якихось знакових рішень, механізмів тиску на Росію чи заяв від анонсованого саміту.

"Я б не чекав від цього заходу якихось знакових рішень, це більше місце, де шукатимуть зближення Захід і країни Глобального Півдня. На мою думку, це буде другий раунд переговорів, тих, що відбулися нещодавно в Копенгагені. Зустріч пройде на рівні радників з питань безпеки із залученням України. Вибір Саудівської Аравії можна пояснити тим, що вони самі цього захотіли, для Джедді це хороший репутаційний та іміджевий крок. Саудівська Аравія хоче бути посередником в таких перемовинах. Сюди ж треба додати, що це робиться для того, щоб приїхав Китай, в Європу вони їхати відмовилися. Він потрібен для знаходження спільних точок та звуження дипломатичного коридору для РФ", — відзначає він Фокусу.

Разом з тим, Ігор Попов припускає, що тактичним питанням саміту в Джедді може стати зернова угода.

"Ми вже почули від країн Африки, що вони зацікавлені в угоді, вони готові самі купувати зерно. Є зрозуміла позитивна позиція Туреччини і Китаю, якщо до них всіх приєднаються ще країни Глобального Півдня, то є шанси, що щось вдасться погодити", — сказав він Фокусу.