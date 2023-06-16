Курс на заморожування. Який мирний план привезли до Києва лідери Африки

Президент Південно-Африканської республіки Сиріл Рамафоса з делегацією лідерів африканських країн привіз до Києва свій план мирної ініціативи. Анонсований ще місяць тому документ досі не представлено публічно, але вже схвалено лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Фокус дізнавався, що означає цей візит та в чому його позитив для України.

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Сьогодні, 16 червня, до Києва прибула африканська делегація для презентації своєї мирної ініціативи. До її складу увійшли президент Сенегалу Маккі Салл та президент Південно-Африканської республіки Сиріл Рамафоса. Крім них також присутні лідери Замбії, Коморських островів та прем'єр-міністр Єгипту. Настільки широке одночасне представництво африканських політиків в Києві є вперше за історію незалежності України.

Вже традиційно до візитів високих гостей до столиці України, РФ влаштовує повітряні атаки. Цього разу винятку не стало. На мирні пропозиції африканських політиків Кремль використав аеробалістичні ракети "Кинджал" та крилаті ракети "Калібр". Всі вони були перехоплені над Києвом силами протиповітряної оборони.

Що саме привезли презентувати африканські політики достеменно невідомо. 15 червня агентство Reuters повідомило, що мало можливість ознайомитися з документом. У поки що неоприлюдненому рамковому документі вже є перелік заходів, які африканські лідери хочуть запропонувати лідерам країн, що беруть участь у військовому конфлікті. Серед того, що пропонується обговорити є пропозиція виведення тактичної ядерної зброї з Білорусі, відведення російських військ з певних окупованих територій, призупинення дії ордера на арешт Путіна, послаблення санкцій проти РФ. Окремим пунктом стоїть продовження зернової угоди та дозвіл для РФ експортувати мінеральні добрива.

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"Вищезазначені заходи мають бути спрямовані на сприяння створенню середовища, сприятливого для припинення вогню, що дозволить сторонам зміцнити довіру та розглянути питання щодо розробки своїх стратегій відновлення миру", — зазначено в документі. Відзначимо, що вперше про візит делегації до України та РФ було повідомлено ще на початку травня 2023 року. Тоді президент ПАР Сиріл Рамафоса під час зустрічі з прем’єр-міністром Сингапуру Лі Сянь Луном анонсував відповідний захід. Згодом лідер КНР Сі Цзіньпін схвально підтримав цю ініціативу та запропонований план.

Чого чекати від візиту африканської делегації

За словами голови Центру дослідження Африки Юрія Олійника, цей візит варто розглядати, в першу чергу, як ініціативу президента ПАР Сиріла Рамафоса, якому вдалося зібрати біля себе лідерів інших африканських країн. Він потрібен для просування замороження воєнного конфлікту за будь-яку ціну. А також, на промоцію китайського мирного плану, оскільки ПАР і Китай є партнерами.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін благословив африканську делегацію на візит в Україну Фото: Twitter

"Я б сказав, що цей візит більше в інтересах ПАР, яка претендує на лідерство в регіоні, оскільки можна буде підіймати тему зерна. В африканському регіоні проблемна ситуація з цим. Крім того, є можливість підкреслити свою нейтральність. Правляча партія ПАР, що при владі ще з 1994 року має давні партнерські стосунки з РФ та Китаєм. Цього року вони навіть проводили спільні військові навчання флоту, а згодом була інформація про поставки озброєння від ПАР російській армії. Це поганий сигнал для Рамафоса, оскільки є загроза потрапити під санкції Заходу, з яким країна також веде торгівлю", — розповів він Фокусу.

На думку голови правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка, африканські політики приїхали відстоювати свої інтереси, а у випадку ПАР, рахуйте, що саме російські. Судячи з того, що наразі відомо про їхнє бачення мирного плану, він направлений саме на заморожування конфлікту.

"Завдання мінімум для африканської делегації — вибити поступки на умовах РФ, тобто, дозвіл на продаж російських добрив та доступ до міжнародної банківської системи. Це певне зондування обстановки, створення переговорної метушні. Ні Україна, ні Росія не готові зараз до таких переговорів, умови для них з'являться, ймовірно на кінець року, після закінчення українського контрнаступу та отриманих результатів", — говорить він Фокусу.

Експерт відзначає, що українська сторона не могла відмовити, тому дипломатично прийме пропозиції, вислухає, але ніхто не будуватиме мирні перемовини на цих пропозиціях. Зустрічною пропозицією буде запрошення на український Саміт миру, проведення якого заплановано на липень цього року.

Лідери африканських країн виконують роль промоутерів інтересів Путіна Фото: ТАСС

Зі свого боку Олійник зауважує, що такий візит ініціює обговорення теми війни в України на більш широких дискусійних майданчиках.

"Для України плюс в тому, що в державах глобального півдня почнуть говорити про нас. З'явиться можливість донести свою позицію крізь панування російської пропаганди, яка на континенті має дуже сильні позиції", — пояснює експерт.

На думку аналітиків, представники ЗМІ приділяють надто багато уваги до африканської мирної ініціативи. Більше уваги має бути сконцентровано саме на двосторонніх відносинах та з африканським континентом. Особливо з через призму африканського турне міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

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