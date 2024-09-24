Вогнева підтримка піхоти: у ПАР представили гібрид самохідної гаубиці RG41 GT7 105 мм (фото)

Гармата 105 мм, встановлена на новій машині, колись була на буксированій гаубиці G7 105 мм LEO. Були потрібні деякі модифікації — у підсумку з'явилася гармата Denel GT7.

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Компанія Denel оголосила на виставці Africa Aerospace and Defence 2024 про інтеграцію своєї восьмиколісної бойової машини RG41 і модифікованої версії гармати G7 105 мм. Очікується, що таке поєднання отримає назву RG41 GT7. Про це пише Army Recognition.

Гармата 105 мм, встановлена на цій машині, раніше перебувала на буксированій гаубиці G7 105 мм LEO. Знадобилися деякі модифікації для встановлення на новий транспортний засіб. У підсумку з'явилася гармата Denel GT7.

Менеджер з розвитку компанії Denel Айзек Карелсе пояснив, що платформа RG41 виникла з проєкту Hoefyster, в рамках якого вона замислювалася як альтернатива Denel фінській восьмиколісній платформі Patria.

Гібрид бойової машини RG41 і гармати G7

Оскільки виникли затримки у виробництві системи Patria/Badger, Denel запропонувала RG41 як заміну.

RG41 оснастили дистанційно керованими баштами, зокрема й баштою TRT, яку випробовували з гарматами калібру 20 і 30 мм. Під час тестувань із самохідною гаубицею G6 155 мм і встановленою на вантажівці системою T5 інженери Denel виявили потенціал для встановлення гармати 105 мм на RG41.

Гібрид бойової машини RG41 і гармати G7

Потім компанія Denel розробила вежу T7 105 мм вагою 3750 кг. За даними компанії, зараз це керована вежа, але в майбутньому планується зробити її безпілотною. RG41 GT7 може вмістити екіпаж до 11 осіб. Стандартне піхотне відділення зазвичай складається з десяти осіб.

Гібрид бойової машини RG41 і гармати G7

Нова розробка захищена за стандартом STANAG 4569, рівень захисту від саморобних вибухових пристроїв (СВП) не розголошується. V-подібний корпус захищений від наземних мін, RG41 комплектується броньованою "оболонкою" для безпеки екіпажу.

Розробка ПАР RG41 GT7

Поєднання T7/G7 залишається на стадії прототипу і потребує подальшої розробки. Передбачається, що нова система слугуватиме мобільною самохідною артилерійською системою у складі механізованого батальйону.

Максимальна дальність стрільби гармати G7 — 30 км, боєприпаси розроблені таким чином, щоб не поступатися стандартним осколково-фугасним снарядам 155 мм.

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