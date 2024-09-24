ВПС США представили ядерний бомбардувальник B-21 Raider під час льотних випробувань (відео)

B-21 Raider розробили як дальній стелс-бомбардувальник, здатний виконувати завдання ядерного стримування та завдавати ударів звичайною зброєю. Усі роботи планують завершити до 2027 року.

Related video

Американські ВПС нещодавно показали B-21 Raider — свій абсолютно новий ядерний бомбардувальник-невидимку. Ексклюзивні кадри літака представили під час льотних випробувань. Про це пише Army Recognition.

B-21 Raider

Бомбардувальник покликаний стати основою стратегічних ударних сил США, зараз він перебуває на просунутій стадії випробувань, під час яких перевіряють структурні та експлуатаційні можливості.

Нещодавно завершилися основні статичні випробування B-21 Raider, структурна цілісність літака підтвердилася. Випробування гарантували, що конструкція літака надійна і відповідає раніше створеним цифровим моделям. На наступному етапі будуть випробовувати довгострокову міцність планера літака. Після завершення цих випробувань B-21 переведуть на авіабазу Еллсворт у Південній Дакоті — основну оперативну базу для літака.

B-21 Raider

B-21 Raider розробили як дальній стелс-бомбардувальник, здатний виконувати завдання ядерного стримування і завдавати звичайних ударів. Він відіграватиме фундаментальну роль у ядерній тріаді США і виконуватиме функцію "повітряного крила" стратегічної системи.

Американські ВПС почали планування B-21 у 2011 році, найбільший контракт на розробку компанія Northrop Grumman отримала у 2015 році. B-21 здійснив перший політ 10 листопада 2023 року, усі роботи збираються завершити до 2027-го.

Нагадаємо, що Туреччина залишилася без Patriot і F-35 і тому почала будівництво першого свого есмінця ППО TF-2000.

Також повідомлялося, що в Україну залетів білоруський літак, тому оголошували тривогу.