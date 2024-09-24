ВПС США представили ядерний бомбардувальник B-21 Raider під час льотних випробувань (відео)
B-21 Raider розробили як дальній стелс-бомбардувальник, здатний виконувати завдання ядерного стримування та завдавати ударів звичайною зброєю. Усі роботи планують завершити до 2027 року.
Американські ВПС нещодавно показали B-21 Raider — свій абсолютно новий ядерний бомбардувальник-невидимку. Ексклюзивні кадри літака представили під час льотних випробувань. Про це пише Army Recognition.
Бомбардувальник покликаний стати основою стратегічних ударних сил США, зараз він перебуває на просунутій стадії випробувань, під час яких перевіряють структурні та експлуатаційні можливості.
Нещодавно завершилися основні статичні випробування B-21 Raider, структурна цілісність літака підтвердилася. Випробування гарантували, що конструкція літака надійна і відповідає раніше створеним цифровим моделям. На наступному етапі будуть випробовувати довгострокову міцність планера літака. Після завершення цих випробувань B-21 переведуть на авіабазу Еллсворт у Південній Дакоті — основну оперативну базу для літака.
B-21 Raider
B-21 Raider розробили як дальній стелс-бомбардувальник, здатний виконувати завдання ядерного стримування і завдавати звичайних ударів. Він відіграватиме фундаментальну роль у ядерній тріаді США і виконуватиме функцію "повітряного крила" стратегічної системи.
Американські ВПС почали планування B-21 у 2011 році, найбільший контракт на розробку компанія Northrop Grumman отримала у 2015 році. B-21 здійснив перший політ 10 листопада 2023 року, усі роботи збираються завершити до 2027-го.
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