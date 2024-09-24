ВВС США представили ядерный бомбардировщик B-21 Raider во время летных испытаний (видео)

B-21 Raider разработали как дальний стелс-бомбардировщик, способный выполнять задачи ядерного сдерживания и наносить удары обычным оружием. Все работы планируют завершить к 2027 году.

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Американские ВВС недавно показали B-21 Raider — свой совершенно новый ядерный бомбардировщик-невидимку. Эксклюзивные кадры самолета представили во время летных испытаний. Об этом пишет Army Recognition.

Бомбардировщик призван стать основой стратегических ударных сил США, сейчас он находится на продвинутой стадии испытаний, в ходе которых проверяют структурные и эксплуатационные возможности.

Недавно завершились основные статические испытания B-21 Raider, структурная целостность самолета подтвердилась. Испытания гарантировали, что конструкция самолета надежна и соответствует ранее созданным цифровым моделям. На следующем этапе будут испытывать долгосрочную прочность планера самолета. После завершения этих испытаний B-21 переведут на авиабазу Эллсворт в Южной Дакоте — основную оперативную базу для самолета.

B-21 Raider

B-21 Raider

B-21 Raider разработали как дальний стелс-бомбардировщик, способный выполнять задачи ядерного сдерживания и наносить обычные удары. Он будет играть фундаментальную роль в ядерной триаде США и выполнять функцию "воздушного крыла" стратегической системы.

Американские ВВС начали планирование B-21 в 2011 году, крупнейший контракт на разработку компания Northrop Grumman получила в 2015 году. B-21 совершил первый полет 10 ноября 2023 года, все работы собираются завершить к 2027 году.

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