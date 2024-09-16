Розвідка на 2 000 км: у ПАР представлять один із найкращих БПЛА у світі — Milkor 380 (фото)

За даними ЗМІ, ця система ідеальна для тривалих місій до 2 000 км, які передбачають постійне спостереження за великими територіями.

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Провідна південноафриканська оборонна компанія Milkor на виставці Africa Aerospace and Defence (AAD) 2024 планує представити свій новітній БПЛА Milkor 380. Захід відбудеться на авіабазі Вотерклуф у столичній Преторії 18-22 вересня. Про це повідомляє Army Recognition.

Мова про провідну аерокосмічну та оборонну виставку на африканському континенті, яка збере лідерів галузі, військових чиновників та ентузіастів з усього світу.

Безпілотник Milkor 380 знаменує собою значний прогрес у галузі безпілотних літальних технологій як для Milkor, так і для африканської оборонної промисловості загалом. Milkor, що відома інноваційними рішеннями у сфері ВПК, розширює портфоліо нових систем.

Фото: з відкритих джерел | Milkor 380 на виставці

Milkor 380 відрізняє збільшена витривалість і дальність польоту, тривалість роботи — понад 20 годин, можливість працювати на відстані понад 2 000 км. За словами журналістів, ця система ідеальна для тривалих місій, які передбачають постійне спостереження за великими територіями.

Фото: Milkor | Передовий розвідувальний дрон Milkor 380

Фото: Milkor | Командний центр Milkor 380

Фото: Milkor | Гвинт Milkor 380

Насамкінець, у безпілотника підвищена вантажність, він може нести різне корисне навантаження вагою до 80 кг. Комплектується вдосконаленими електрооптичними/інфрачервоними камерами, радіолокатором із синтезованою апертурою (SAR), є обладнання електронної розвідки, що підвищує універсальність для різних місій.

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