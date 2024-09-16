Разведка на 2 000 км: в ЮАР представят один из лучших БПЛА в мире — Milkor 380 (фото)

По данным СМИ, эта система идеальна для длительных миссий до 2 000 км, предполагающих постоянное наблюдение за обширными территориями.

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Ведущая южноафриканская оборонная компания Milkor на выставке Africa Aerospace and Defence (AAD) 2024 планирует представить свой новейший БПЛА Milkor 380. Мероприятие пройдет на авиабазе Уотерклуф в столичной Претории 18-22 сентября. Об этом сообщает Army Recognition.

Речь о ведущей аэрокосмической и оборонной выставке на африканском континенте, которая соберет лидеров отрасли, военных чиновников и энтузиастов со всего мира.

Беспилотник Milkor 380 знаменует собой значительный прогресс в области беспилотных летательных технологий как для Milkor, так и для африканской оборонной промышленности в целом. Milkor, известная инновационными решениями в сфере ВПК, расширяет портфолио новых систем.

Фото: из открытых источников | Milkor 380 на выставке

Milkor 380 отличает увеличенная выносливость и дальность полета, продолжительность работы — более 20 часов, возможность работать на расстоянии свыше 2 000 км. По словам журналистов, эта система идеальна для длительных миссий, предполагающих постоянное наблюдение за обширными территориями.

Фото: Milkor | Передовой разведывательный дрон Milkor 380

Фото: Milkor | Командный центр Milkor 380

Фото: Milkor | Винт Milkor 380

В довершение всего, у беспилотника повышенная грузоподъемность, он может нести различную полезную нагрузку весом до 80 кг. Комплектуется усовершенствованными электрооптическими/инфракрасными камерами, радиолокатором с синтезированной апертурой (SAR), имеется оборудование электронной разведки, что повышает универсальность для различных миссии.

Напомним, что власти Катара, по информации журналистов, могут поставить Украине половину своих Panzerhaubitze 2000.

Также сообщалось, что российские войска атакуют Украину стаями "Шахедов", что, по мнению эксперта Константина Криволапа, свидетельствует о двух аспектах.