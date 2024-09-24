Огневая поддержка пехоты: в ЮАР представили гибрид самоходной гаубицы RG41 GT7 105 мм (фото)

Пушка 105 мм, установленная на новой машине, прежде находилась на буксируемой гаубице G7 105 мм LEO. Потребовали некоторые модификации — в итоге появилась пушка Denel GT7.

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Компания Denel объявила на выставке Africa Aerospace and Defence 2024 об интеграции своей восьмиколесной боевой машины RG41 и модифицированной версии пушки G7 105 мм. Ожидается, что такое сочетание получит название RG41 GT7. Об этом пишет Army Recognition.

Пушка 105 мм, установленная на этой машине, прежде находилась на буксируемой гаубице G7 105 мм LEO. Потребовались некоторые модификации для установки на новое транспортное средство. В итоге появилась пушка Denel GT7.

Менеджер по развитию компании Denel Айзек Карелсе объяснил, что платформа RG41 возникла из проекта Hoefyster, в рамках которого она задумывалась как альтернатива Denel финской восьмиколесной платформе Patria.

Гибрид боевой машины RG41 и пушки G7

Поскольку возникли задержки в производстве системы Patria/Badger, Denel предложила RG41 в качестве замены.

RG41 оснастили дистанционно управляемыми башнями, в том числе и башней TRT, которую испытывали с пушками калибра 20 и 30 мм. Во время тестирований с самоходной гаубицей G6 155 мм и установленной на грузовике системой T5 инженеры Denel обнаружили потенциал для установки пушки 105 мм на RG41.

Гибрид боевой машины RG41 и пушки G7

Затем компания Denel разработала башню T7 105 мм весом 3750 кг. По данным компании, сейчас это управляемая башня, но в будущем планируется сделать ее беспилотной. RG41 GT7 может вместить экипаж до 11 человек. Стандартное пехотное отделение обычно состоит из десяти человек.

Гибрид боевой машины RG41 и пушки G7

Новая разработка защищена по стандарту STANAG 4569, уровень защиты от самодельных взрывных устройств (СВУ) не разглашается. V-образный корпус защищен от наземных мин, RG41 комплектуется бронированной "оболочкой" для безопасности экипажа.

Разработка ЮАР RG41 GT7

Сочетание T7/G7 остается на стадии прототипа и требует дальнейшей разработки. Предполагается, что новая система будет служить мобильной самоходной артиллерийской системой в составе механизированного батальона.

Максимальная дальность стрельбы пушки G7 — 30 км, боеприпасы разработаны таким образом, чтобы не уступать стандартным 155-мм осколочно-фугасными снарядам.

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