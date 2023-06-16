Курс на замораживание. Какой мирный план привезли в Киев лидеры Африки

Президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса с делегацией лидеров африканских стран привез в Киев свой план мирной инициативы. Анонсированный еще месяц назад документ до сих пор не представлен публично, но уже одобрен лидером Китая Си Цзиньпином. Фокус узнавал, что означает этот визит и в чем его позитив для Украины.

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16 июня в Киев прибыла африканская делегация для презентации своей мирной инициативы. В ее состав вошли президент Сенегала Макки Салл и президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса. Кроме них также присутствуют лидеры Замбии, Коморских островов и премьер-министр Египта. Столь широкое одновременное представительство африканских политиков в Киеве наблюдается впервые за историю независимости Украины.

Уже традиционно к визитам высоких гостей в столицу Украины РФ устраивает воздушные атаки. На этот раз исключения не сделали. В ответ на мирные предложения африканских политиков Кремль использовал аэробаллистические ракеты "Кинжал" и крылатые ракеты "Калибр". Все они были перехвачены над Киевом силами противовоздушной обороны.

Что именно решили презентовать африканские политики, доподлинно неизвестно. 15 июня агентство Reuters сообщило, что имело возможность ознакомиться с документом. В пока что неопубликованном рамочном документе уже есть перечень мер, которые африканские лидеры хотят предложить лидерам стран, участвующих в военном конфликте. Среди того, что предлагается обсудить, есть предложение вывода тактического ядерного оружия из Беларуси, отвод российских войск с определенных оккупированных территорий, приостановление действия ордера на арест Путина, ослабление санкций против РФ. Отдельным пунктом стоит продолжение зернового соглашения и разрешение для РФ экспортировать минеральные удобрения.

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"Вышеупомянутые меры должны быть направлены на содействие созданию среды, благоприятной для прекращения огня, что позволит сторонам укрепить доверие и рассмотреть вопрос о разработке своих стратегий восстановления мира", — указано в документе. Отметим, что впервые о визите делегации в Украину и РФ было сообщено еще в начале мая 2023 года. Тогда президент ЮАР Сирил Рамафоса во время встречи с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном анонсировал соответствующее мероприятие. Впоследствии лидер КНР Си Цзиньпин поддержал эту инициативу и предложенный план.

Чего ждать от визита африканской делегации

По словам главы Центра исследования Африки Юрия Олейника, этот визит следует рассматривать, в первую очередь, как инициативу президента ЮАР Сирила Рамафосы, которому удалось собрать возле себя лидеров других африканских стран. Он нужен для продвижения замораживания военного конфликта любой ценой. А также для продвижения китайского мирного плана, поскольку ЮАР и Китай являются партнерами.

Лидер Китая Си Цзиньпин "благословил" африканскую делегацию на визит в Украину Фото: Twitter

"Я бы сказал, что этот визит больше в интересах ЮАР, которая претендует на лидерство в регионе, поскольку можно будет поднимать тему зерна. В африканском регионе проблемная ситуация с этим. Кроме того, есть возможность подчеркнуть свою нейтральность. Правящая партия ЮАР, которая у власти еще с 1994 года, имеет давние партнерские отношения с РФ и Китаем. В этом году они даже проводили совместные военные учения флота, а затем была информация о поставках вооружения от ЮАР российской армии. Это плохой сигнал для Рамафоса, поскольку есть угроза попасть под санкции Запада, с которым страна также ведет торговлю", — рассказал он Фокусу.

По мнению председателя правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, африканские политики приехали отстаивать свои интересы, а в случае ЮАР, можно считать, что именно российские. Судя по тому, что пока известно об их видении мирного плана, он направлен именно на замораживание конфликта.

"Задача минимум для африканской делегации — выбить уступки на условиях РФ, то есть, разрешение на продажу российских удобрений и доступ к международной банковской системе. Это определенное зондирование обстановки, создание переговорной суеты. Ни Украина, ни Россия не готовы сейчас к таким переговорам, условия для них появятся, вероятно, к концу года, после окончания украинского контрнаступления и полученных результатов", — говорит Фесенко Фокусу.

Эксперт отмечает, что украинская сторона не могла отказать, поэтому дипломатично примет предложения, выслушает, но никто не будет строить мирные переговоры на этих предложениях. Встречным предложением будет приглашение на украинский Саммит мира, проведение которого запланировано на июль этого года.

Лидеры африканских стран выполняют роль промоутеров интересов Путина Фото: ТАСС

В свою очередь, Олейник отмечает, что такой визит инициирует обсуждение темы войны в Украине на более широких дискуссионных площадках.

"Для Украины плюс в том, что в государствах глобального юга начнут говорить о нас. Появится возможность донести свою позицию сквозь господство российской пропаганды, которая на континенте имеет очень сильные позиции", — объясняет эксперт.

По мнению аналитиков, представители СМИ уделяют слишком много внимания африканской мирной инициативе. Больше внимания должно быть сконцентрировано именно на двусторонних отношениях и с африканским континентом. Особенно через призму африканского турне министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

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