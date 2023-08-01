Хворі дружина і дитина: нардеп Холодов пояснив, чому вирішив скласти мандат (документ)

За словами депутата Андрія Холодова, він не може бути присутнім на всіх засіданнях Верховної Ради України через хворобу родичів, але продовжить допомагати ЗСУ з-за кордону.

Народний депутат Андрій Холодов, який пів року не був в Україні, заявив, що не відвідує засідання Верховної Ради через хворобу дружини та дитини. Документом із пояснювальною запискою 1 серпня поділилася спікерка фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук у себе в Telegram.

"Андрій Холодов направив фракції звернення з поясненням причин подання ним заяви про складання депутатських повноважень. Верховна Рада планує розглянути її на найближчому пленарному засіданні", — написала вона.

Холодов у своєму зверненні заявив, що не може поєднувати роботу народним депутатом і лікування дружини та дитини.

"Тому я прийняв рішення скласти повноваження народного депутата, щоб моє місце зайняла людина, яка може присвятити себе цій роботі", — зазначив Холодов.

Він заявив, що в майбутньому допомагатиме Україні та її Збройним силам разом з іноземними фондами та благодійними організаціями, з якими вдалося налагодити співпрацю.

Андрій Холодов пояснив, чому хоче скласти повноваження Фото: Скриншот

Скандал із нардепом Андрієм Холодовим: що відомо

Нагадаємо, що журналісти програми "Схеми" 28 липня повідомили, що Андрій Холодов у січні 2023 року виїхав з України і відтоді не повертався. Імовірно, він може жити у своєму маєтку на Кіпрі або у Відні, де його дружина будує бізнес у б'юті-індустрії.

За інформацією ЗМІ, востаннє Холодов був в Україні 21 січня 2023 року. Уранці того дня він на автомобілі Mercedes GLS 450 перетнув кордон через пункт пропуску "Порубне" в Чернівецькій області. До цього нардеп виїжджав за кордон 17 грудня, а потім повернувся 11 січня і пробув в Україні 10 днів.

31 липня спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що Холодов написав заяву про те, щоб скласти мандат народного депутата.

"До Верховної Ради надійшла заява від народного депутата України Холодова О.І. про складення повноважень народного депутата України", — написав Стефанчук.

Пізніше стало відомо, що Холодова виключили з партії "Слуга народу". На думку глави партії Олени Шуляк, такі дії свідчать про те, що "дехто використав можливість потрапити під ім'ям Президента до влади, а потім зухвало знехтував інтересами людей".