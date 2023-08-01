В Україні заочно заарештували екснардепа Рабіновича, — ЗМІ

За даними журналістів, Рабіновичу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за просування проросійських наративів та розповсюдження серед населення Європейського союзу антиукраїнської пропаганди.

Печерський районний суд Києва, 1 серпня, ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату від забороненої в Україні політичної партії "ОПЗЖ" Вадиму Рабіновичу. Про це повідомляє видання ZN.UA.

Зазначається, що згідно з рішенням суду, екснардепу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За даними Державного бюро розслідувань, колишній нардеп поширював серед населення країн Європейського Союзу антиукраїнську пропаганду. У своїх публічних виступах Рабінович висловлював проросійські наративи, та просував у медіапростір маніпулятивні заяви, які завдавали шкоди суверенітету та територіальній цілісності України.

До слова, 26 липня Фокус писав, що співголову забороненої партії "Опозиційна платформа ㅡ За життя" Вадима Рабіновича, якого підозрюють у держзраді, оголосять у міжнародний розшук. ДБР відомо, що політик переховується в Ізраїлі.

Нагадаємо, 26 липня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в державній зраді колишньому народному депутату Вадиму Рабіновичу, який переховується за кордоном, йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Оскільки, за інформацією слідства, наразі він переховується за кордоном, то повідомлення здійснено шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до держави Ізраїль.