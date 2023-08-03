"Зараз проводити небезпечно": Стефанчук анонсував зміни для проведення виборів після війни

Проводити будь-які вибори у період воєнного стану, на думку політика, неможливо без участі військовослужбовців та людей, які виїхали за кордон у пошуку прихистку.

Голова Верховної ради України Руслан Стефанчук інтерв'ю виданню Liga заявив, що парламентські вибори в Україні відбудуться лише після закінчення війни. Парламент має пояснити, які це будуть вибори — чергові чи позачергові.

"Багато міжнародних колег під час спілкування запитують: "Чи думаєте ви про наступні вибори?" Я їм завжди кажу: "Ми думаємо про нашу перемогу, а вибори мають бути після нашої перемоги". І тут вже дійсно потрібні будуть зміни в законодавство", — сказав він.

Зі слів Стефанчука, Конституція передбачає проведення чергових або позачергових виборів, тому парламент, як мінімум, повинен пояснити, які саме будуть вибори.

"Бо Конституція передбачає тільки два види виборів: чергові та позачергові. Післячергових не існує. І ще є ціла низка інших законодавчих неузгодженостей. Треба зрозуміти, як нам виходити з цієї юридичної плутанини", — наголосив голова Верховної Ради.

Очільник Ради упевнений, що проводити будь-які вибори у період воєнного стану неможливо, адже яким чином будуть голосувати військовослужбовці, які боронять нашу країну та мільйони українців, що виїхали за кордон через повномасштабну війну.

"Без забезпечення участі у виборах військовослужбовців, людей, які виїхали за кордон і знайшли тимчасовий прихисток в інших країнах, без гарантування безпеки виборчого процесу, без інших більш дрібних питань — це неможливо", — заявив Руслан Стефанчук.

Ба більше, секретар РНБО Олексій Данілов раніше розповів, чому неможливо провести вибори під час війни. Топпосадовець не розуміє, як можна залучити до виборів громадян, які наразі перебувають безпосередньо на лінії фронту.

Нагадаємо, 31 липня, представник Центральної виборчої комісії заявив, що попри те, що воєнний час не передбачає проведення виборів, провести голосування можливо, якщо буде політична воля і відповідні зміни в законодавстві.