Голосувати під ракетами: якщо буде політична воля, вибори в Україні проведуть — ЗМІ

За інформацією журналістів, знадобляться зміни у законодавстві про воєнний стан, а також потрібно буде докладно прописати, як голосувати під обстрілами. І забезпечити умови для мільйонів українців за кордоном.

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Попри те, що воєнний час не передбачає проведення виборів, все ж таки якщо на те буде політична воля та затверджено відповідні зміни у законодавстві, Центральній виборчій комісії доведеться піти на такий крок. Про це заявив представник ЦВК у коментарі ВВС.

За словами співрозмовника ЗМІ, який побажав не називати свого імені через чутливість питання, зараз підготовка до виборів ще не проводиться.

"Питання дуже чутливе і дратівливе, але зараз точно нічого конкретного немає — одні розмови", — сказав представник ЦВК.

За його словами, крім змін у законодавстві про воєнний стан, необхідно ще й докладно прописати, як голосувати під ракетами, обстрілами та іншими викликами війни.

"Не уявляю, як це все реально зробити", — пояснив він.

Реєстр виборців

Представник ЦВК зазначив, що для проведення виборів знадобилося б реанімувати реєстр виборців, оскільки через загрозу безпеці його роботу призупинено — список давно не оновлювався.

Ще одна складність у тому, що значна кількість українців перебуває за кордоном. Законодавство передбачає проведення волевиявлення лише в дипломатичних установах, але наявних диппредставництв не вистачить, щоб проголосували громадяни, яких за кордоном перебуває щонайменше сім мільйонів.

Як альтернативу можуть відкрити сотні ділянок поза консульствами та посольствами.

Нагадаємо, що у Верховній Раді України пояснили, чи можливі вибори під час війни. За словами голови ВР Руслана Стефанчука, заборони у Конституції немає, але є закон, який забороняє вибори за воєнного стану.

Також повідомлялося, що Україна не зможе провести вибори після перемоги. Про це повідомив експерт Міжнародного фонду виборчих систем (IFES) в Україні Олександр Клюжев.