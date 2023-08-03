Гарантії для України увійдуть у підручники зі світової дипломатії, − Кулеба

Втрату ядерного арсеналу України керівник МЗС назвав величезною помилкою, яка вплинула на безпеку країни.

У світі буде сформовано абсолютно інша модель, яка матиме три вимоги, а гарантії Україні увійдуть у підручники з дипломатії. Про це в інтерв'ю виданню "Лівий берег" повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

З його слів, сформується абсолютно інший кейс, який здатен зміни ситуацію що гарантій. Така модель включатиме три ключових вимоги. Одна з головних це військові питання, яка включатиме допомогу.

"Це розуміння безпеки в широкому сенсі", − зазначив міністр.

Другий аспект враховуватиме невдалий досвід Будапештського меморандуму. Кулеба наголосив на тому, що керівництво держави знає, наскільки важливим ж ця умова.

"Звідси теза про юридично закріплені, обовʼязкові гарантії", − додав він.

Керівник МЗС зазначив, що гарантії мають розв'язувати проблему сталості. Це переходить в категорію зобов'язань, довготермінових зобов'язань конкретних держав, незалежно від того, хто який президент.

"Тому, я думаю, що це буде український кейс", − зауважив Кулеба.

Український дипломат пояснив, що у світі наразі є лише дві гарантії безпеки. Він мав на увазі наявність ядерної зброї та готовність інших держав воювати за союзника. Втрату ядерного арсеналу нашою державою він назвав найбільшою помилкою. Членство України в НАТО, на його думку, це найкраща гарантія безпеки України.

Нагадаємо, 24 липня Кулеба закликав світ до відповіді на продовольчий тероризм РФ. Український дипломат закликав усі країни, особливо Африки та Азії, які найбільше постраждали від зростання цін на продовольство, об'єднати зусилля для протидії терору РФ.