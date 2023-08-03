Загальна мобілізація: експерт розповів, як впливають на хід кампанії перевірки ТЦК

Мобілізація дозволить провести ротацію, відновити кадри підрозділів та, ймовірно, провести демобілізацію призваних по мобілізації не кадрових військових.

Зміни в керівництві обласних чи районних ТЦК не матимуть впливі на хід проведення мобілізаційної кампанії. Система налаштована таким чином, що може працювати і без декількох осіб. Про це в коментарі Фокусу розповів полковник ЗСУ, колишній речник Генштабу Владислав Селезньов.

"Будь-які зміни та перевірки в ТЦК не вплинуть на хід мобілізаційної кампанії, це система, яка вибудувана і працює. Тому не варто переживати про зрив мобілізації. Очевидно, що зараз активізувалися процеси відправки до війська після продовження мобілізації, тому такі розмови будуть продовжуватися", — говорить Фокусу Селезньов.

Він нагадає, про кейс одеського полковника Борисова, який показав, що перевірки не завжди дають необхідний результат. Тоді перевірка одіозного військкома нічого не виявила, лише після суспільного резонансу та журналістської роботи його було усунуто. Разом з тим, викликає дискусії питання того, хто саме проводить ці перевірки ТЦК. Наразі в Україні не функціонують інститути військових прокурорів та відповідних судових інстанцій.

"В структурі Міноборони є військова служба правопорядку, яка проводить ці перевірки. Можливо залучають контррозвідку Служби безпеки України, але у мене немає відомостей щодо цього", — говорить співрозмовник.

Нагадаємо, Фокус розповідав, яких чоловіків під час мобілізації можуть відправити на фронт у серпні та що чекає на військовозобов'язаних без бойового досвіду. Зокрема, мобілізувати можуть кожного — як придатного, так і обмежено придатного за станом здоров'я.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Перевірки військкомів та тотальна мобілізація. Як зупинити дискредитацію армії через дії ТЦК".