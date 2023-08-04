Нардепа Дубінського після скандалу з поїздкою за кордон допитують у ДБР, — ЗМІ

Раніше співробітники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань провели обшуки в будинку у політика. Дубінський назвав усі підозри на його адресу "надуманими".

Народного депутата Олександра Дубінського допитують співробітники Державного бюро розслідування після скандалу з поїздкою за кордон. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах.

Як відомо, напередодні в будинку в народного депутата співробітники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань провели обшуки. За версією слідства, нардеп представив поїздку за кордон як супровід свого батька на лікування, а сам імовірно вирушив на відпочинок. Щодо депутата розпочато кримінальне провадження за двома статтями.

Нагадаємо, 26 липня український блогер Антон Швець звернув увагу на фотографії, опубліковані в соцмережах, імовірно, коханою Олександра Дубінського. На знімках, зроблених у ліжку, видно татуювання на нозі, схоже на те, що є у нардепа. Фото, імовірно, зроблено в Барселоні.

Татуювання на нозі, ймовірно, Олександра Дубінського Фото: Антон Швець

Фото: Антон Швець

За день до цього Швець написав, що, за його інформацією, Міністерство охорони здоров'я нібито допомагає депутату Олександру Дубінському виїхати за кордон. Блогер повідомив, що нардеп вивіз батька з тимчасово окупованого Донецька в Україну, попри небезпеку через обстріли ЗС РФ, щоб пізніше отримати дозвіл на виїзд до Європи.

Пізніше Дубінський підтвердив, що дійсно отримав дозвіл на виїзд з України для супроводу хворого батька. Обшуки у себе вдома політик назвав незаконними, а озвучені на його адресу звинувачення "надуманими". На думку Дубінського, те, що відбувається, є "політичним переслідуванням" і тиском на його "опозиційну діяльність".

Фокус писав наприкінці липня, що колишній народний депутат Юрій Арістов полетів на Мальдіви під виглядом службового відрядження до Литви. Арістов обіймав посаду заступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони. Влітку його помітили в 5-ти зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives на приватному острові на Мальдівах. Після скандалу Арістов склав депутатські повноваження.

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