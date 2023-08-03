"Брудні провокації у фірмовому стилі": нардеп Дубінський відреагував на обшуки СБУ

Народний депутат зазначив, що обшуки у нього були проведені нібито незаконно, а їхня мета — знайти компромат для дискредитації його особисто.

Related video

Народний депутат Олександр Дубінський відреагував на обшуки Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань і заявив, що відстоюватиме свої інтереси в суді. Про це він написав у себе в Telegram.

За його словами, обшуки у нього були проведені нібито незаконно, а їхня мета — знайти компромат, який можна буде використати для його дискредитації.

"Озвучені звинувачення є повністю надуманими і покликані припинити мою опозиційну діяльність", — зазначив Дубінський.

Він також заявив, що в Офісі президента нібито хочуть змусити Дубінського замовкнути, порушуючи законні процесуальні норми.

"Очевидно, що жодного іншого серйозного приводу для політичного переслідування вони не знайшли і тому застосували брудні провокації у своєму фірмовому стилі", — заявив Дубінський.

Дубінський відреагував на обшуки

Обшуки в Олександра Дубінського

Нагадаємо, що СБУ та ДБР заявили про обшуки в одного з народних депутатів України, щоб перевірити обставини та законність його виїзду за кордон у період воєнного стану. Журналісти зазначили, що йдеться про Олександра Дубінського.

За версією слідства, нардеп представив поїздку за кордон як супровід свого батька на лікування. Щодо депутата розпочато кримінальне провадження за двома статтями.

Також повідомлялося, що 26 липня в соцмережах почала поширюватися інформація, згідно з якою Олександр Дубінський поїхав на відпочинок до Барселони. Раніше Дубінський визнав, що отримав дозвіл на виїзд з України для супроводу хворого батька.