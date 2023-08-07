Вибори під час війни: більшість українців вважають, що потрібно переобрати Раду, — опитування

Більшість опитаних вважають, що восени потрібно також провести вибори до місцевих рад і голів громад.

Більшість українців висловилися проти проведення виборів восени 2023 року в умовах війни з Росією. Про це свідчать дані соціологічного опитування компанії Active Group, опубліковані 7 серпня.

Так, 45,5% опитаних виступили однозначно проти проведення виборів і ще 30,8% відповіли — "скоріше ні". При цьому 8% вагалися з відповіддю.

Крім того, респондентам запропонували обрати органи влади, які варто було б переобрати на найближчих виборах (можна було вибрати кілька варіантів). Більшість опитаних вважають, що потрібно змінити склад Верховної Ради України — за це проголосували 51,9%.

Також майже половина респондентів вважають, що необхідно переобрати місцеві ради та мерів — 45,1% і 46,2% відповідно.

При цьому за переобрання президента проголосували 12,2%.

Водночас 18,6% опитаних вважають, що потрібно залишити все як є.

Опитування проводили в період із 29 липня до 4 серпня, у ньому брали участь громадяни України віком від 18 років. Вибірка становила 600 респондентів.

Вибори в Україні під час війни

Нагадаємо, 3 серпня голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив, що парламентські вибори в Україні відбудуться тільки після закінчення війни.

Ба більше, секретар РНБО Олексій Данілов раніше розповів, що в Україні неможливо провести вибори доти, доки не закінчиться війна, оскільки військовослужбовці теж повинні мати можливість проголосувати.

Також варто зазначити, що 31 липня представник Центрвиборчкому заявив, що попри те, що воєнний стан не передбачає проведення виборів, провести їх усе-таки можливо, якщо внести відповідні зміни до законодавства.