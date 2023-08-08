Затримання нардепа на хабарі: у САП озвучили деталі передачі грошей Гунько (відео)

За інформацією правоохоронців, отримані народним депутатом 85 тисяч доларів були лише завдатком. Загалом обранець мав отримати 221 тисячу доларів.

Заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрій Синюк 8 серпня у коментарі "Дзеркалу тижня" розповів, що народний депутат із фракції "Слуга народу" Анатолій Гунько, якого викрили на отриманні хабаря у сумі 85 тисяч доларів, обіцяв підприємцю не лише передати в оренду державні землі Національної академії аграрних наук України, а й вирішити певні проблеми, що можуть виникнути після. При цьому він є головою тимчасової слідчої комісії з виявлення корупції в НААН.

Заступник керівника САП уточнив, що Гунько 85 тисяч доларів мав отримати в якості "завдатку". Тобто це лише частина неправомірної вигоди. Загальна ж сума хабаря мала становити 221 тисячу доларів США.

"Чому саме 221 тисячу? Надання неправомірної вигоди стосувалося передачі в оренду земельної ділянки загальною площею 1700 гектарів. Це площа земель, яка є в державній власності, і якою розпоряджається дослідне господарство, що розташоване на території Рівненської області. Тобто загалом 1700 гектарів. За передачу цієї землі наш нардеп озвучив суму 130 доларів за гектар. Відповідно, 130 помножити на 1700 – виходить 221 тисяча", – пояснив Синюк.

Що відомо про справу

Служба безпеки України спільно з НАБУ і САП викрила чинного народного депутата України на масштабній корупції.

"За гроші посадовець обіцяв бізнесмену забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок Національної академії аграрних наук України", — йдеться у повідомленні СБУ.

Правоохоронці викрили нардепа "на гарячому" під час отримання ним першої частини неправомірної вигоди у розмірі 85 тис. доларів США.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру народному депутату і двом його спільникам. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Оперативне відео викриття чинного нардепа на отриманні неправомірної вигоди

Нагадаємо, Фокус повідомляв про те, що правоохоронці затримали нардепа від "Слуги народу" Анатолія Гунька на хабарі.

Раніше, 26 липня, Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що голову Державної судової адміністрації Олексія Сальнікова підозрюють у підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду. Йдеться про 7,5 тисячі доларів.