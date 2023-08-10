"Ніхто вигороджувати не буде": зі "Слуги народу" виключили Гунька і Торохтія, — Арахамія

За словами голови депутатської фракції, рішення про виключення колег ухвалили одразу, залишалося лише залагодити юридичні питання. Арахамія також закликав інші парламентські групи "жити по-новому".

Фракція партії "Слуга народу" виключила з депутатської групи нардепів Богдана Торохтія та Анатолія Гунька. Про це в четвер, 10 серпня, повідомив голова фракції "Слуга народу", народний депутат Давид Арахамія.

За словами парламентарія, політичне рішення про виключення колег із фракції було ухвалене одразу, а от юридичні моменти потребували часу.

"Далі нехай працюють правоохоронні органи, ніхто нікого вигороджувати не буде. Закликаю інші фракції "жити по-новому" і очищатися від негідників, яким не місце в політиці", — написав Арахамія.

Чим відомі Богдан Торохтій та Анатолій Гунько

Як раніше повідомлялося, 8 серпня Давид Арахамія запропонував Богдану Торохтію добровільно скласти депутатський мандат. Сам нардеп сказав, що йому потрібно все обміркувати. Арахамія заявив, що, за його інформацією, поки сім'я Торохтія купувала елітне майно, він отримував із бюджету компенсацію за оренду житла Торохтій заявив, що поверне гроші в бюджет.

Що стосується нардепа Анатолія Гунька — він неодноразово ставав фігурантом розслідувань, пов'язаних із корупцією в земельній сфері.

9 серпня Вищий антикорупційний суд України відправив Анатолія Гунька під варту до 7 жовтня з можливістю внесення застави в розмірі 30 млн гривень. За даними слідства, Гунько у змові зі своїм помічником Ігорем Калініченком і ще одним спільником Володимиром Івасиком вимагали хабар від представника сільськогосподарського підприємства ТОВ "Агроформ-2019".