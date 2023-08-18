Дипломати звинуватили мецената Джорджа Сороса і Держдеп США у втручанні в особисті справи України, заявивши, що раніше Київ і Москва були "об'єднані спільними цінностями". Публікацію посольство супроводило знімком антивоєнного маршу в Москві, який проводила опозиція 2014 року.

Представники посольства Російської Федерації в Республіці Південної Африки опублікували лицемірну заяву у своїх соціальних мережах. Вони заявили, що в минулому Росія і Україна поділяли "спільні цінності і прагнули до спільних цілей". Про це стало відомо зі сторінки посольства РФ у Twitter.

Ця заява була супроводжена зображенням з антивоєнного мітингу, який відбувся в Москві у 2014 році.

Посольство РФ у ПАР опублікувало у своєму Twitter-акаунті повідомлення, в якому заявляють, що "до втручання Джорджа Сороса і Державного департаменту США з фінансовою підтримкою нацизму й ультранаціоналізму в Україні, наші країни користувалися спільними цінностями, релігійними та культурними традиціями, а також прагненням миру, дружби та злагоди".

Пост посольства РФ

Як повідомляє видання "Медуза", у своєму пості Посольство Російської Федерації в ПАР як ілюстрацію використовувало фотографію, зроблену агентством AFP, з антивоєнного маршу, організованого проти воєнних дій в Україні та анексії Криму, який відбувся в Москві 15 березня 2014 року.

Повне фото

"На загальній фотографії можна побачити два банери, які тримають на початку колони, — "Путін, годі брехати, воювати і красти" і "Руки геть від України". Один із тих, хто очолює колону — політик Борис Нємцов, якого менш ніж за рік уб'ють на Великому Москворецькому мосту", — пише видання.

Нагадаємо, що Посольство РФ у Швеції прокоментувало обстріл російськими крилатими ракетами цивільного шведського заводу SFK у Луцьку. Пояснили, що мета була "легітимною" і все "законно".