Обстріл Луцька: посольство РФ у Швеції назвало завод SFK "легітимною військовою ціллю"

Російські дипломати заявили, що ЗС РФ мали "законне" право запускати крилаті ракети по заводу, оскільки він начебто постачав "Укроборонпрому" підшипники.

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Посольство РФ у Швеції прокоментувало обстріл російськими крилатими ракетами цивільного шведського заводу SFK у Луцьку. Пояснили, що ціль була "легітимною" і все "законно". Про це написала пресслужба відомства у Telegram-каналі.

Дипломати пояснили, що шведські журналісти помилились, коли 15 серпня повідомили про обстріл цивільного об'єкту, яким є підшипниковий завод у Луцьку. Щоб не помилитись, вважає російське посольство, потрібно послухати заяви Міністерства оборони Росії. Російське командування заявило, що вдарило по "військовій цілі" — отже саме так і було.

Після цього дипломати вказали, чому ж цивільний завод раптом став військовою ціллю. Завод начебто постачав "Укроборонпрому" підшипники. При цьому він працював на обладнанні, яке надала шведська компанія SFK своїй "бандерівській" філії. На це повинні були звернути увагу "шведські писаки".

На завершення пресслужба Посольства РФ у Швеції запевнила, що обстріли будуть продовжуватись: "І будьте впевнені, що дістанеться не тільки поставленій бандерівцям шведській техніці, а й підприємствам військово-промислового комплексу, що працюють на них".

Обстріл Луцька 15 серпня: удар по заводу SFK

SFK — шведська компанія, яка займається випуском підшипників, систем для змащування та мехатроніки, і має більш як 150 дочірніх підрозділів. В Україні працює філія — ПрАТ СКФ Україна. Компанію заснували у 1992 році: до початку війни там працювало близько тисячі осіб.

Після російського обстрілу СЕО SFK Group Рікард Густафсон заявив, що компанія шокована ударом ЗС РФ: "Це нищівна новина", — заявив він.

Компанія планує надати підтримку родинам і друзям загиблих, а також усім іншим працівникам підприємства: "Мої думки, усі наші думки на фабриці з їхніми родинами та друзями та з усіма нашими колегами в Україні. Зараз ми зосереджені на тому, як найкращим чином підтримати наших українських працівників".

Зазначимо, 15 серпня відбувся один з наймасштабніших ракетний обстріл ЗС РФ. Російське командування запустило по Україні 26 крилатих ракет, які зруйнували більше сотні будинків у Львові, а в Луцьку влучили у завод SFK. У Львові загиблих не було, натомість в Луцьку загинуло троє осіб.

Нагадуємо, 14 серпня армія РФ вкотре обстріляла Одесу: начальниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк заявила, що цілились навмисно у цивільні будинки. 16 серпня ворог вдарив по порту на Дунаї: на світлинах з місця подій видно зруйновані ангари і розсипане зерно.