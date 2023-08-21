Захід не планує змінювати режим Путіна, — Шольц

Канцлер ФРН наголосив на тому, що важливо не втягнути Німеччину у війну в Україні, тому Берлін не планує відправляти своїх військовослужбовців у зону бойових дій.

Захід не має наміру докладати зусиль для зміни політичного режиму в Росії, але очільник Кремля Володимир Путін переконаний, що такі плани є. Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, пише Deutsche Welle.

За його словами, нібито таких обговорень немає. Німецький політик вважає, що російському диктатору доведеться рахуватися з тим, що поруч із ним функціонує Європейський Союз. Шольц назвав ЄС спільнотою відкритих суспільств, ліберальних демократій.

"Хто де сидить, ми не вирішуємо. Ми також не плануємо змінювати режим", — повідомив він.

Канцлер наголосив на тому, що важливо не втягнути Німеччину у війну в Україні. Він запевнив суспільство в тому, що німецьких солдатів на території нашої держави не буде.

"Моє прагнення — це уникнути, тому, наприклад, в Україні немає німецьких солдатів — і не буде", — пояснив німецький політик.

Нагадаємо, 2 липня Шольц назвав Крим українським із радянських часів. Канцлер ФРН нагадав, що Україна вже за часів Радянського Союзу була самостійною державою з членством в ООН і володіла Кримом. Він нагадав, що нашій державі півострів належав уже тривалий час, а також заявив про те, що в разі вступу України до НАТО не повинно бути невирішених прикордонних конфліктів.

Також у серпні Олаф Шольц повідомив, що Німеччина прибрала зобовʼязання досягти 2% витрат на оборону у 2024 році. Після початку повномасштабної війни РФ проти України він обіцяв, що країна виділятиме на оборону навіть більше, ніж 2% від ВВП, як того вимагає НАТО. За інформацію Reuters, союзники з НАТО різко критикували Берлін за те, що він не витрачає 2% від ВВП, як цього вимагають правила Альянсу.