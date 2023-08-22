Хороша і відкрита розмова: Зеленський зустрівся з президентом Сербії (фото)

За словами українського лідера, на неформальному саміті балканських країн зачепили тему двосторонніх відносин сербського та українського народів у Європі. Сербський президент Александар Вучич, зі свого боку, повторив, що поважає територіальну цілісність України.

У вівторок, 22 серпня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Сербії Александаром Вучичем в Афінах, де проходить неформальний саміт країн Західних Балкан. Під час бесіди Вучич підтвердив, що Сербія з повагою ставиться до територіальної цілісності України. Про це сербський лідер розповів в Instagram.

За його оцінками, розмова з українським колегою була гарною і відкритою, обговорювали теми, які важливі для світової спільноти, України та Сербії.

Володимир Зеленський на зустрічі з Александаром Вучичем

"Ми обговорили події в Україні, Косово і Метохії, і я ще раз наголосив, що Сербія поважає територіальну цілісність України", — сказав Вучич, додавши, що це питання недвозначно обговорюють "від початку конфлікту".

Володимир Зеленський на зустрічі з Александаром Вучичем

Президент Зеленський, зі свого боку, теж позитивно відгукнувся про зустріч із сербським лідером.

Зі слів Зеленського, обговорювали питання, пов'язані зі Статутом ООН і непорушністю кордонів, а також торкнулися теми майбутніх взаємин сербського й українського народів у Європі та розвитку двосторонніх взаємин, що в інтересах обох країн.

Нагадаємо, що зустріч лідерів України та Сербії була ініційована українською стороною. Крім питань, що стосуються війни в Україні, сторони мали обговорити і питання Косова.

Також повідомлялося, що президент Сербії Александар Вучич наприкінці червня звинуватив Захід в організації заколоту Пригожина. За його словами, він не сумнівається в тому, що західні країни ззовні сприяли засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину, оскільки у них були великі очікування від військового перевороту.

За оцінками Сполучених Штатів, Західні Балкани важко отруєні російською пропагандою, яку тиражують сербські медіа. Зі слів керівника Центру глобальної взаємодії при Держдепартаменті США Джеймса Рубіна, РФ все ще робить спроби розколоти Європу. У балканських країнах російська дезінформація переважно транслюється за допомогою мас-медіа Сербії.