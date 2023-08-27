Поки військові на фронті: у "Слузі народу" відкинули можливість проведення виборів до Ради

Очільниця партії Олена Шуляк нагадала, що нині є негативна ситуація з безпекою на частині територій України, а за кордоном перебувають мільйони громадян, які не можуть взяти участь у голосуванні.

Вибори в Україні до Верховної Ради відбудуться лише після закінчення війни з Росією. Про це повідомила очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк в ефірі програми "У ліжку".

Представниця провладної політичної сили вважає, що голосування в умовах активної фази бойових дій є неможливим. З її слів, наразі безпекова ситуація не є стабільною.

"Які можуть бути вибори, коли йдуть бойові дії", – заявила Шуляк.

Політикиня нагадала, що критерії безпеки не вирішені на частині територій Донецької, Херсонської та Харківської областей, де "постійно щось відбувається".

Представниця "Слуги народу" нагадала, що мільйони українців нині перебувають в інших країнах та не можуть проголосувати. Також, як зазначила нардеп, частина виборчої інфраструктури внаслідок атак росіян зруйнована, а реєстр виборців не актуалізований.

"Чи будуть вибори? Будуть. Коли? Після перемоги", – додала вона.

Зі слів представниці провладної партії, зміни до законодавства також варто очікувати. Наразі тривають й певні дискусії серед парламентарів.

"Ми навіть обговорюємо, що це можна буде називати про перші післявоєнні вибори", – висловилася Шуляк.

Нагадаємо, 24 серпня американський сенатор Ліндсі Грем заявив, що Україна має зробити крок у становленні демократії та провести вибори в наступному році. З його слів, вибори мають відбутися навіть попри російське вторгнення в Україну. Він нагадав, що американське суспільство пильно стежить за зброєю та коштами, які передають нашій державі, але наступним кроком України в становленні демократії мають стати вибори.