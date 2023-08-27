Зеленський запропонує депутатам Ради прирівняти корупцію до державної зради

Проєкт такої пропозиції депутати Верховної Ради можуть отримати від керівника держави вже найближчого тижня.

Президент Володимир Зеленський вважає, що корупцію варто прирівняти до державної зради. Про це він сказав в інтерв’ю Наталії Мосійчук.

Він наголосив на необхідності таких дій в воєнний час. Парламенту буде запропоновано ухвалити відповідний закон.

На його думку, ініціатива буде дуже серйозним інструментом для боротьби. Президент розповів, що проєкт такого рішення найближчого тижня депутати Верховної Ради можуть вже отримати. Політик наголосив на тому, що "це не розстріл, це не сталінізм", а якщо є докази, людина повинні відправитися за ґрати. З його слів, постійно ця норма діяти не може.

"На воєнний час, я думаю, це допоможе", — пояснив він.

Керівник держави зауважив, що якщо йдеться про корупцію або її ризики, то це не тільки про внутрішнє — а це має "відголосок" і ззовні. Зі слів політика, він не може "боротися з бруківкою кожного міста", а звертає увагу на фундаментальні рішення.

Президент зазначив, що на боротьбу з корупцією, у нього немає часу. З його слів, в лютому-березні 2022 року в Україні "була боротьба з виживання, за те, щоб у нас була Україна", але нині потрібно навести лад в усіх галузях.

"Якщо ти хочеш побороти місцеву бруківку, то я не можу боротися з бруківкою кожного міста", — сказав він.

На питання щодо боротьби з корупціонерами у своїй команді він відповів, що у разі підтверджених фактів звільняє таких чиновників.

Нагадаємо, 21 серпня стало відомо, що в Україні почне функціонувати платформа для викривачів корупції. У НАЗК пояснили, що це дозволить анонімно надсилати повідомлення працівникам організацій стосовно випадків корупції в їхніх компаніях.