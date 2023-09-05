Кадрові перестановки тривають: голова АМКУ Піщанська звільняється, її замінить Кириленко

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що вільною залишається посада керівника Фонду держмайна. Нардеп Ярослав Железняк розповів, що її пропонували обійняти Ользі Піщанській, але чиновниця відмовилась.

В Україні відбуваються чергові кадрові перестановки, цього разу вони стосуються Антимонопольного комітету України (АМКУ). Деталями 5 вересня поділився голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

Він повідомив, що очільниця АМКУ Ольга Піщанська подала заяву на звільнення, яка нині опрацьовується та виноситься "до зали".

"Наступного дня опрацьовуємо та призначаємо Павла Кириленка на посаду голови АМКУ", — додав Арахамія.

Павло Кириленко — керівник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА), який до призначення на посаду у 2019 році працював у прокуратурі.

"Посада голови ФДМУ (Фонду державного майна України, — ред.) поки залишається без призначення", — підкреслив голова фракції.

Публікація Давида Арахамії від 5 вересня Фото: Скриншот

Звільнення Піщанської підтвердив і народний депутат Ярослав Железняк.

"Заява вже є. Відмовляти не прийнято у команді", — написав він.

Парламентар також проінформував, що в АМКУ призначать Кириленка, а ФДМУ залишається без керівника.

"Тому, що Піщанська відмовилась. Розглядається інший кандидат", — пояснив Железняк.

Публікація Ярослава Железняка від 5 вересня Фото: Скриншот

Тим часом у медіа пишуть, що Кириленко вже подав у відставку. Сам він на момент публікації зміни не прокоментував.

Нагадаємо, 3 серпня у своєму вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський підтримав відставку міністра оборони Олексія Резнікова. Зі слів українського лідера, його має замінити Рустем Умєров.

4 вересня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що голова ФДМУ Рустем Умєров написав заяву про звільнення.