Підтримали не усі: Верховна Рада проголосувала за відставку Резнікова (фото)

Народні депутати підтримали звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони. Голосів "за" було 327 з 365 присутніх.

У Верховній Раді відбулось голосування щодо відставки міністра оборони Олексія Резнікова. Під час голосування у залі були присутні 365 народних депутатів, але далеко не усі підтримали звільнення. Голосування анонсував голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який зазначив, що максимально швидко оберуть наступника. Про деталі голосування щодо Резнікова написав нардеп Ярослав Железняк у Telegram-каналі.

Железняк опублікував світлину з зали парламенту. На світлині — табло з результатами голосування:

"за" — 327 ос.;

"проти" — 4 ос.;

утримались — 11 ос.;

не голосували — 23 ос.

Також нардеп розповів, як голоси "за" розподілились по фракціях:

"Слуга народу" — 210 ос. (з 234);

"Европейська Солідарність" — 24 ос. (з 27);

"Батьківщина" — 11 ос. (з 24);

"Платформа за життя та мир" — 20 ос. (з 22);

"За майбутнє" — 11 ос. (з 17);

"Голос" — 10 ос. (з 20);

"Довіра" — 15 ос. (з 18);

"Відновлення України" — 12 ос. (з 17);

позафракційні — 14 ос. (з 24).

У дописі не вказано, хто саме голосував проти звільнення Резнікова. Але, як бачимо, відсотково, найбільша кількість тих, хто це не підтримав — у фракції "Голос", "Батьківщина" та позафракційні.

Звільнення Резнікова: деталі

Зазначимо, про звільнення міністра оборони Резнікова стало відомо під час звернення президента України Володимира Зеленського. Наступного дня Резніков показав заяву про звільнення.

Тим часом раніше громадськість та ЗМІ дебатували щодо державних закупівель у Міністерстві оборони. Зокрема, розслідувачі виявили низку закупівель, які викликали питання. Наприклад, ішлося про закупівлю зимової форми у компанії, власником якої може бути наближена до партії влади людина. Також виявили низку проблемних замовлень військового спорядження: компанія-підрядник або пропонувала неякісну продукцію, або взагалі не виконувала зобов'язань. Навіть налагодити закупівлю харчування міністерська структура не змогла: журналісти зауважили, що продукти купують за завищеними цінами.

Можливий наступник Резнікова — ексголова Фонду держмайна Рустем Умєров. Железняк описав послідовність звільнення та призначення посадовців:

Резніков та Умєров пишуть заяву про відставку;

заяви розглядаються відповідно Комітетом з питань безпеки та Комітетом з питань економіки;

звільнення обох посадовців рішенням ВРУ;

Зеленський вносить кандидатуру нового міністра;

фракція "Слуг народу" вносить кандидатуру на розгляд;

комітет знов має погодити кандидата;

голосування у ВРУ за призначення нового міністра оборони (мінімум 226 голосів).

Нагадуємо, на місце голови Фонду держмайна мають призначити ексочільницю АМКУ Ольгу Піщанську. Натомість на її місце прийде нинішній голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Тим часом нардепи вже знають, які нові завдання очікують на Рустема Умерова.