Комітет Ради підтримав звільнення голови АМКУ Піщанської

За словами нардепа Ярослава Железняка, сьогодні заяву має схвалити Рада. Після цього відбудеться засідання фракції коаліції.

Комітет Верховної Ради з економічної політики висловив підтримку рішенню про звільнення голови Антимонопольного комітету України Ольги Піщанської. Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк.

Зазначається, що сьогодні Рада має розглянути заяву про звільнення і, якщо її буде схвалено, то потім відбудеться засідання фракції коаліції.

Далі відбудеться внесення кандидатури нового голови АМКУ, а саме чинного голови Донецької ОВО Павла Кириленка.

Планується проведення ще одного засідання Комітету з економіки з цього питання наступного дня, а потім відбудеться голосування щодо призначення нового голови Антимонопольного комітету України.

Зазначимо, що Рада призначила Ольгу Піщанську головою Антимонопольного комітету в липні 2020 року. Після відставки попереднього глави АМКУ Юрія Терентьєва вона була виконувачкою обов'язків глави відомства.

За даними ЗМІ, Піщанській пропонують очолити Фонд держмайна України. У такому разі вона замінить Рустема Умерова, який з ФДМУ переходить на посаду міністра оборони України. А крісло самої Піщанської в Антимонопольному комітеті має посісти нинішній голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, повідомили у "Слузі Народу".

Нагадаємо, що 4 вересня Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку підтримав заяву чиновника Рустема Умерова про звільнення з посади голови Фонду державного майна України.

"Комітет з питань економіки підтримав звільнення Рустема Умерова з посади Голови Фонду держмайна", — сказав Ярослав Железняк.

Зазначимо, що у своїй заяві про звільнення Умеров не згадав причину, через яку хоче залишити посаду.

Водночас профільний комітет ВР підтримав відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони. Так, 16 депутатів висловилися за відставку, двоє — утрималися.