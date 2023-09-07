Імпічмент для Байдена. Як політична боротьба в США вплине на підтримку України

Команда президента США Джо Байдена почала готуватися до ймовірної процедури його імпічменту. Відповідний штаб вже створено з найкращих фахівців. Фокус дізнавався наскільки ймовірний процес відставки Байдена та яким чином він може вплинути на підтримку України від США.

Хоча публічно президент США Джо Байден не приділяє увагу ймовірності свого імпічменту, в Білому домі вже формується оперативний штаб. До його складу увійдуть юристи та фахівці з PR. Видання Politico відзначає, що тему ймовірного імпічменту можна буде використати проти його ж ініціаторів – Республіканської партії. Саме в такий спосіб команда Байдена намагатиметься переконати незалежних виборців та тих, хто ще вагається, що в ідеї імпічменту немає нічого реального, крім бажання політичної помсти від так званих "трампістів".

"Єдина проблема зі стратегією імпічменту полягає в тому, що у них немає абсолютно ніяких підстав для імпічменту президента", – цитує видання одного з неназваних радників президента США.

Подання на початок процедури імпічменту Байдену сягає ще початку 2021 року. Тоді конгресмени-республіканці подали документи зі звинуваченням політика в зловживанню владою на посаді віце-президента.

За два наступних роки для процедури усунення американського лідера не було нічого зроблено, крім гучних заяв в пресі. Аж, у квітні 2023 року ініціатор першого подання член Палати представників США Марджорі Тейлор Грін заявила, що представить нові статті про імпічмент. Цього разу в недотриманні міграційного законодавства та захисту кордону з Мексикою.

Як проходить імпічмент президента США

Процедура імпічменту президента зафіксована в конституції США. Згідно з документом, ініціативу може формулювати і висувати обвинувачення Палата представників Конгресу США(тобто, нижня палата парламенту країни). Для початку процедури має відбутися голосування за передачу звинувачень до юридичного комітету, де надалі проводитиметься розслідування звинувачень.

В разі, якщо доказів буде достатньо, комітет готує обвинувальний висновок, який надалі має ухвалити Палата представників. Наступним кроком є ухвалення рішення в Сенаті(верхній палаті парламенту США). Умовно цю процедуру можна порівняти з судовим засіданням, де Палата представників виступає стороною обвинувачення, а Сенат – судом присяжних. Для імпічменту президенту, рішення має підтримати понад дві третини сенаторів (не менше 67). Наразі більшість в Сенаті мають представники Демократичної партії, тобто однопартійці Байдена.

Дональд Трамп єдиний президент США проти якого двічі починали процедуру імпічменту Фото: Getty Images

Варто відзначити, що за всю історію США процедуру імпічменту було застосовано пʼять разів – проти Ендрю Джонсона в 1868 році, Річарда Ніксона (1974), Білла Клінтона (1998) та двічі – Дональд Трамп в 2019 та 2021 роках. Посади позбувся лише Ніксон, якого амністували після перемоги на виборах його опонента Джеральда Форда.

Чи є причини для імпічменту Байдена

На думку експертів, тема імпічменту для Байдена є своєрідним проявом політичної боротьби в США. А що ближче до виборів, до неї повертатимуться все більше.

"Наразі імпічмент Байдена — це скоріше політична, в чомусь навіть маркетингова та іміджева штука для Республіканської партії. Річ у тому, що у партійців Республіканської партії досі є певний ресентимент. Ну ситуація, коли вашого президента від вашої партії двічі майже за півтора року до виборів піддають процедурі імпічменту — справді вона нiкому не сподобається. Це твоя партія, це імідж твоєї партії, відповідно це твій імідж. Вони тему про імпічмент Байдену почали розганяти буквально з першого дня після його інавгурації. Тому нічого нового у цьому нема", — говорить Фокусу експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

Серпневе соціологічне дослідження проведене New York Times/Siena College вказує на вкрай низький рейтинг чинного президента США. Хоча Байден продовжує користуватися підтримкою виборців, але лише 30% з них планують голосувати за нього на майбутніх виборах. Разом з тим, у випадку, яки суперником Байдена наразі був Дональд Трамп, то за обох кандидатів готові проголосувати по 43% опитаних. Нагадаємо, проти Трампа вже висунуто два кримінальних звинувачення та існує ймовірність нових. Нагадаємо, вибори президента США мають відбутися 5 листопада 2024 року

"Ймовірність імпічменту для Байдена вкрай мала, але той інформаційний шум, що стоїть навколо цієї теми, грає на користь республіканців. Вони мають змогу активізувати своїх прихильників та виборців. Це своєрідна парламентська гра трампістів, які розгойдують ситуацію, та таким чином, підготовлюються до наступних виборів", — говорить Фокусу політичний експерт Максим Джигун.

Наступні вибори президента США мають відбутися 5 листопада 2024 року, проте боротьба точиться вже зараз Фото: CBC

З ним погоджується Краєв, який відзначає, що ідею імпічменту розганяти декілька десятків конгресменів, тому насправді говорити про те що вони зможуть добитися більшості зарано

"Зважаючи на те що їх мінімальна більшість в Палаті представників, це не дасть їм необхідних голосів. А відсутність більшості в Сенаті в принципі перекриває будь-які можливості для просування цієї ідеї. Тому насправді я не думаю, що це якось відіб'ється на передвиборчому процесі. Тут більше все залежить від того, як буде розвиватися справа про Хантера Байдена, й взагалі справа про його ноутбук його ухиляння від податків, відсутність декларування і так далі. Оця справа може бути для Байдена загрозливою", — говорить експерт.

Нагадаємо, сина чинного президента США Хантера Байдена підозрюють у зловживанні під час сплати податків. Він вже визнав себе винним у двох податкових правопорушеннях і уклав угоду з федеральними прокурорами за звинуваченням у незаконному зберіганні зброї.

Як зміниться підтримка України в разі імпічменту Байдена

Краєв звертає увагу, що звинувачення проти Байдена будуються переважно на, тому що робив його син – Хантер Байдена. Але наразі слідство, яке ведеться досудово не показує жодного прямого залучення Джо Байдена до тих корупційних і темних справ які вів його син. Тому насправді навіть сама побудова обвинувачень поки що дуже і дуже сумнівна.

"З огляду на все вище сказане, ідея республіканців щодо імпічменту не може якось відобразитися ні на внутрішній політиці США, ні на допомозі для України", — говорить експерт.

Опитані Фокусом експерти вважають, що ймовірна процедура імпічменту, якою республіканці погрожують президенту Байдену жодним чином не відобразиться на рівні підтримки України у війні проти Російської Федерації. З того часу, Вашингтон демонстрував послідовну підтримку України та надав практичну допомогу після початку повномасштабного вторгнення. Щомісяця США надають пакети військової допомоги. Нещодавно Сенат затвердив проєкт закону про асигнування на національну оборону у сумі 886 млрд доларів. У документі передбачено виділення 300 млн доларів допомоги Україні.

"Хоч США і супер президентська держава, але там відмінно діють системи стримувань і противаг. Тому якби відбулося усунення президента через імпічмент, раніше затвердженні програми підтримки України не змінились б. Так, новий президент міг би зупинити суто президентські програми підтримки, там де він сам ухвалю рішення, але не більше того. Крім того, ми б дізналися про спроби заблокувати вже діючі програми", — говорить Максим Джигун.