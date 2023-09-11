"Попри бомби та танки РФ": голова МЗС Німеччини анонсувала перемовини щодо вступу України до ЄС

Анналена Бербок назвала заплановане розширення ЄС необхідним геополітичним наслідком війни, яку розв'язала Росія.

Україна рішуче та впевнено рушила до Європейського Союзу, попри гради бомб та російські танки, тому варто прискорити процес реформ. Про це заявила керівниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, інформує сайт відомства.

Дипломатка вже вчетверте приїхала до нашої держави з початку повномасштабного вторгнення російських військ. Вона пообіцяла подальшу економічну, гуманітарну та військову підтримку, а також анонсувала рішення, яке стосується початку перемовин стосовно вступу України до європейської спільноти.

З її слів, розширення ЄС планується, оскільки це необхідний геополітичний наслідок війни, яку розв'язала Росія. Вже готується рішення стосовно початку відповідних перемовин щодо вступу України до Європейського союзу.

Анналена Бербок закликала прискорити реформування різних галузей. Вона оцінила результати судової реформи та зміни у законодавству щодо ЗМІ. У реалізації норм антиолігархічного закону та боротьбі з корупцією ще є шлях для нових дій.

"Ми дивимося в майбутнє, бо ми і Україна не хочемо нічого, крім миру", – заявила німкеня.

Міністерка також наголосила, що росіяни тероризують Україну обстрілами цивільної інфраструктури. Ударів зазнають школи, вокзали, продовольчі ринки, зерносховища. Згадала вона й примусову депортацію українських дітей до РФ з окупованих територій. Бербок звернула увагу на те, як росіяни "промивають мізки" людям, пояснюючи викрадення дітей та транспортування їх до таборів, які розташовані на території РФ.

"Росія не тільки вбиває своїми бомбами, а й відбирає майбутнє у багатьох тисяч українських дітей", — додала німецька дипломатка.

Нагадаємо, 21 червня у МЗС Німеччини висловилися стосовно вступу України до ЄС. За словами Анналени Бербок, в Україні відбуваються позитивні зміни "з неймовірною швидкістю", проте потрібні ще деякі кроки.