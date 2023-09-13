Україну і Молдову потрібно прийняти в ЄС, щоб захистити від впливу Росії, — ЗМІ

За даними журналістів, Урсула фон дер Ляєн у вересні повідомила послам ЄС, що Євросоюзу необхідно розширити свої кордони й визнати нові геополітичні реалії.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у середу, 13 вересня, має зробити заяву щодо вступу України до ЄС. Заява присвячена тому, наскільки фундаментально війна в Україні, розв'язана РФ, змінила Європейський Союз. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними джерел, фон дер Ляєн раніше у вересні повідомила послам ЄС про те, що Євросоюзу необхідно розширити свої кордони та визнати нові геополітичні реалії. За її словами, Україну і Молдову потрібно прийняти в ЄС, щоб вони не опинилися під впливом країн, які не поділяють європейських цінностей.

Згаданим двом країнам та іншим, які подали заявку на вступ до ЄС (це п'ять балканських країн-кандидатів), необхідно прискорити реформи, щоб домогтися більшої відповідності вимогам Євросоюзу. Це дасть змогу скористатися наявною політичною підтримкою для включення нових членів, наводять журналісти слова джерел.

Для Євросоюзу, який існує протягом 65 років, такі дискусії припускають поглиблення в його сутність на тлі занепокоєння багатьох учасників ЄС щодо тривалої війни в Україні, конкуренції з Китаєм і США в економічному і технологічному плані. Багато хто в ЄС також висловлює побоювання щодо можливого повернення Дональда Трампа, наводять журналісти слова неназваних джерел.

Очікується, що в жовтні Єврокомісія, як виконавчий орган ЄС, оголосить, чи буде вона рекомендувати почати офіційні переговори з Україною та Молдовою про вступ до складу країн-учасниць.

Нагадаємо, що Угорщина може накласти вето на вступ України до ЄС через мовну проблему.

Також повідомлялося, що для вступу до ЄС Україна почала переговори з Угорщиною та Румунією щодо мовного питання.