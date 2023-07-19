Секретна записка: Кучма просив прем'єр-міністра Британії підтримати вступ до ЄС

Як випливає з розсекречених документів, західний світ повірив Путіну, який обіцяв боротись з тероризмом. Через співпрацю з президентом РФ відсунули у бік євроінтеграцію України.

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Серед розсекречених документів британського уряду виявили записку другого президента України Леоніда Кучми. Політик власноручно написав прем'єр-міністру Британії Тоні Блера. У записці йшлося про підтримку євроінтеграційних прагнень українського народу та про прискорення вступу до ЄС. Про події 20-тирічної давнини пише російська служба BBC.

Як з'ясувалось, у Британії розсекретили окремі документи Національного архіву. Серед розсекречених паперів привернули увагу два документи, які отримав Тоні Блер 20 років тому.

Перший документ — лист від радника з європейських питань Роджера Лідла. Радник написав прем'єру, що Україна хотіла б прискорити вступ до ЄС.

Другий документ — офіційне прохання щодо євроінтеграції, відправлене Леонідом Кучмою. До офіційних паперів було прикріплено особисте звернення. Політик зазначив, що вважає Блера "щирим другом" України, і тому хотів би сподіватись на "особисту підтримку у цьому винятково важливому питанні".

При цьому український народ бачив, що західний світ діє не в інтересах України, натомість навмисно "збиває з наміченого курсу". По це ідеться на сторінках листа Лідла, в якому він описував поточний стан справ.

Інші документи містять ставлення британців до Путіна та перемовин України щодо ЄС.

Чим Росія привабила ЄС та США

Видання нагадало, що у листопаді 2001 року прем'єр Британії надихався співпрацею з президентом Росії Володимиром Путіним — про це він написав тодішньому генсеку НАТО Робертсону.

За два місяці до того сталась терористична атака Аль-Каїди на США, і британський політик почув від росіянина запевнення, що він серйозно налаштований боротись з тероризмом.

Як свідчать розсекречені документи, Блер дійсно вважав, що "ми реально можемо досягти нового рівня євроатлантичної безпеки".

Як ставились британські політики до вступу України до ЄС

Ще в одному розсекреченому документі британський посол в Україні Роланд Сміт запитував у міністра закордонних справ Джека Стро: що це за дивне формулювання він зустрів при згадці України, а також Білорусі та Молдови. Ці три країни в ЄС чомусь називали "особливими сусідами".

На думку посла, подібні формулювання натякають, нібито ЄС вже встановив остаточний кордон на сході й вказані країни тепер завжди будуть за межами цього кордону.

Перемовини щодо вступу до ЄС

Низка листів Лідла показують, що британський політик розумів важливість України, але його не розуміли на заході.

Леонід Кучма заявив про бажання України вступити до ЄС у 1998 році, нагадує BBС. Між тим у Криму у липні 2001 році відбулись чергові європеремовини. За їхніми підсумками Лідл написав Блеру, що підтримка України могла б серйозно захистити східні кордони Європи та зупинила б експансію Росії на захід.

Після того у грудні відбувся ще один раунд перемовин щодо вступу до ЄС. Тоді Лідл написав, що "українці поїхали пригніченими". Причина пригнічення — "більшість Європи та нова адміністрація США їх відкидають".

Нагадуємо, під час липневого саміту НАТО у Вільнюсі Україну запевнили, що вона стане членом Альянсу. Дати вступу поки що не назвали, натомість перелічили, яку саме допомогу вона отримає найближчим часом.

Щодо вступу до ЄС, то український уряд отримав від Європи список реформ, які потрібно втілити у життя. Одна з реформ — судова, яка, втім, відбувається повільно. Про це свідчить арешт голови реформованого Верховного Суду Всеволода Князєва — його підозрюють в отриманні хабаря.