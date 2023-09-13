35 тисяч доларів за "вирішення" земельного питання: затримали депутата Волиньради (фото)

Депутата затримали під час передачі третього траншу – 25 000 доларів США. За інформацією ЗМІ, мова про Валентина Кошельника.

На хабарі у 35 000 доларів США затримали депутата Волинської обласної ради. За вказану суму він обіцяв "вирішити" земельне питання. Про це повідомляє департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Викрили депутата Волинської обласної ради оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області Національної поліції України спільно з НАБУ та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.

Депутата Волиньради затримали на хабарі Депутата Волиньради затримали на хабарі

"Громадянин хотів придбати ділянку для ведення господарської діяльності, тим самим інвестуючи кошти в одну із громад області. Проте за таку можливість він мав надати депутату неправомірну вигоду", – йдеться в повідомленні.

12 вересня депутата Волинської обласної ради затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Щоби приховати свою діяльність, фігурант обміняв 25 тисяч доларів США хабаря на євро.

Раніше правоохоронці задокументували кілька фактів одержання депутатом неправомірної вигоди на загальну суму 10 000 доларів США.

За інформацією порталу "Слово і діло", мова про депутата від партії "За майбутнє" Валентина Кошельника.

Валентин Кошельник

Нагадаємо, що у середу, 13 вересня, СБУ затримала начальника одного з районних військкоматів на Харківщині та очільницю філії приватного університету у Рівному, які допомагали ухилянтам перетнути кордон України.

Також вчора, 12 вересня, в ефірі телемарафону голова відділу розвитку Інституту викриття Анастасія Ренкас розповіла як українцям правильно повідомляти про корупцію і заробляти.