Зеленський зустрінеться з Байденом у Вашингтоні: у Білому домі назвали дату зустрічі

Це буде вже другий візит Володимира Зеленського до Вашингтона з початку повномасштабної війни в Україні. Американські медіа, зі свого боку, стверджують, що Байден під час зустрічі не планує оголошувати про передавання далекобійних ракет ATACMS.

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом після їхньої участі в заходах тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН, і це відбудеться в четвер, 21 вересня. Про це на брифінгу 15 вересня оголосив радник президента США з національної безпеки, Джейк Салліван.

Американський представник також додав, що вже незабаром Сполучені Штати оголосять про новий пакет військової допомоги для України.

"Це буде їхня третя зустріч у Білому домі. Вона відбудеться у вкрай важливий час, коли Росія відчайдушно шукає допомоги у країн на кшталт Північної Кореї для своєї жорстокої війни в Україні, а українські війська ведуть контрнаступ", — заявив Джейк Салліван.

Візит Зеленського узгоджувався з адміністрацією Джо Байдена, яка намагається домогтися того, щоб Конгрес США схвалив виділення додаткових 24 млрд доларів на допомогу Україні.

Це буде вже другий візит Володимира Зеленського до Вашингтона з початку повномасштабної війни в Україні.

Окрім цього видання Axios із посиланням на власні джерела написало, що адміністрація Джо Байдена не планує оголошувати про передавання ракет ATACMS нашим військам наступного тижня під час зустрічі президентів.

Це питання порушувала українська влада під час візиту державного секретаря США Ентоні Блінкена до Києва минулого тижня. Білий дім поки що не розглядає можливість постачання Україні ракет великої дальності.

Раніше Фокус повідомляв, що Зеленський заявив, що наступного року на оборону виділять 1,6 трлн гривень. За словами президента України, у 2024 році значні бюджетні кошти будуть витрачені на оборонно-промисловий комплекс. У ЗСУ має бути зброя, яка може вражати всі необхідні цілі.

Також стало відомо, що ООН не зможе застосувати додаткові санкції щодо РФ, якщо Кремль отримає зброю від Північної Кореї.