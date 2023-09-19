Чекаємо тактичних ракетних систем ATACMS: експерт про візит Зеленського в США

Додаткова затримка лише ще більше підірве інтереси національної безпеки США та розширить цей конфлікт, вважає політичний експерт Максим Джигун.

У Вашингтоні президент Володимир Зеленський очікує рішення про надання далекобійних ракетних систем ATACMS. Про це у коментарі Фокусу для матеріалу "Далекобійна зброя та гарантії безпеки: програма-мінімум візиту Зеленського до США" сказав політичний експерт Максим Джигун.

"Як свідчіть президент у нещодавньому інтерв’ю для іноземних медіа, від настання сезону дощів, Україна не планує зменшувати темпи наступу на фронті, і зима точно не стане періодом відпочинку для Росії, тому що Україні потрібно виграти. А зробити це можна високоточною, далекобійною зброєю", — зазначає він.

Отже, йтиметься про надання Україні армійських тактичних ракетних систем MGM-140 (ATACMS). Вони дозволять Україні завдавати ударів по ключових російських матеріально-технічних та логістичних цілях, а також місцях запуску крилатих ракет і БпЛА на тимчасово окупованих Росією українських територіях. Саме про це говорять американські сенатори, які напередодні надіслали листа до президента США Джо Байдена із закликом відправити ракети. "Додаткова затримка лише ще більше підірве інтереси національної безпеки США та розширить цей конфлікт", — написали політики Роджер Уікер, Том Коттон, Сюзанна Коллінс та Ліндсі Грем.

"Мені особисто, як громадянину, дуже хотілося б почути, що в ньому з’являться ракети ATACMS, від яких ми дуже залежні на фронті, — додає Джигун. ­— Як свідчать навколо політичні американські джерела та їх поважна преса, рішення таке може бути викликано небажанням президента Байдена затягувати війну і давати можливість росіянам відновити сили за зиму, нашкребти додаткові резерви. Тож ми можемо побачити невдовзі рішення. Буде зброя, призначена для того, щоб форсувати річки, Дніпро. Тому що ми зараз бачимо позитивні сигнали з Херсонщини, про які рано говорити. Але потреби української армії мають бути закриті".

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден обдумує рекомендації Держдепу й Пентагону щодо постачань Україні далекобійних ракет ATACMS та незабаром має прийняти остаточне рішення. Білий дім вже заявив, що Байден хоче особисто почути від Зеленського про ситуацію на фронті.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Далекобійна зброя та гарантії безпеки: програма-мінімум візиту Зеленського до США".