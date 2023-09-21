Рада виконала одну з вимог для членства в ЄС: ухвалено закон про нацменшини

Ухвалені зміни закону враховують рекомендації Венеціанської комісії щодо використання мов національних меншин. Російська не підпадає під дію закону як державна мова країни-агресора.

"Євроінтеграційний" законопроєкт № 9610 про національні меншини було ухвалено Верховною Радою України в четвер, 21 вересня. Про це повідомив депутат ВР Ярослав Железняк.

Проєкт змін закону зареєстрували у ВР 13 серпня. Сьогодні у другому читанні за зміни проголосували 318 депутатів.

Підсумки голосування ВР щодо закону про нацменшини Фото: Скриншот

Змінений закон передбачає:

визначення національних меншин;

дозвіл використовувати мови нацменшин у рекламі;

використання мов нацменшин під час різних заходів, організованих для них;

використання мови національної меншини під час надання екстреної допомоги, за умови, що вона зрозуміла обом сторонам;

розробка Кабміном методології використання мов нацменшин у регіонах їхнього традиційного проживання у спілкуванні з органами місцевої влади;

уточнення порядку визначення населених пунктів, де національна меншина становить більшу частину жителів;

надання державної підтримки мовам національних меншин, яким загрожує зникнення, згідно зі списком ЮНЕСКО;

положення закону не застосовуються до російської мови, як офіційної мови держави, визнаної Україною агресором і окупантом.

Обмеження щодо російської мови збережуться ще п'ять років після того, як у майбутньому ВР можливо ухвалить рішення про скасування цього статусу Росії.

У законі також передбачено обмеження прав і свобод національних меншин "в інтересах нацбезпеки, територіальної цілісності та громадського порядку, для запобігання заворушенням або злочинам".

Закон про нацменшини є однією з основних вимог для початку переговорів про вступ України до ЄС. У грудні 2022-го його вже ухвалили в цілому, але Венеціанська комісія рекомендувала переглянути низку положень, більшість із яких стосуються використання мов національних меншин.

Нагадаємо, у вересні Рада посилила покарання за порушення під час перетину кордону Деякі категорії правопорушників каратимуться більшими термінами ув'язнення.

Раніше Фокус писав про те, що Рада схвалила вето Зеленського і виправила закон про електронні декларації. Зміни передбачають відкриття декларацій одразу.